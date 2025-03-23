В результате израильских ударов в Газе погибли 19 человек, в том числе высокопоставленный политический лидер ХАМАС

РЕКЛАМА

Высокопоставленный политический лидер ХАМАС Салах аль-Бардавил был убит в ночь на воскресенье в районе Хан-Юниса в результате израильского авиаудара. В ХАМАС подтвердили эту информацию, обвинив в своем заявлении Израиль в убийстве Бардавила и его жены с помощью ракетного удара по палаточному городку на юге палестинского анклава.

Контролируемый ХАМАС Минздрав Газы сообщил, что в результате ночных ударов были убиты не менее 19 человек, включая Бардавила. Данные Минздрава не могут быть независимо проверены, и в них не делается различий между убитыми боевиками и гражданскими.

Бардавил был одним из самых узнаваемых лидеров ХАМАС, на протяжении многих лет он давал интервью СМИ от лица террористической группировки.

Он стал третьим политическим деятелем организации, убитым после возобновления ЦАХАЛ авиаударов по сектору Газа. Глава фактического правительства ХАМАС Иссам Даалис и глава службы внутренней безопасности организации Махмуд Абу Ватфа были убиты во вторник.

Израильские военные также приказали эвакуировать людей из части города Рафах на границе с Египтом.

В ЦАХАЛ заявили, что в ближайшее время проведут операцию против боевиков в уже сильно разрушенном районе Тель-эс-Султан в Рафахе, и приказали людям перебраться в Маваси. Пока неясно, означает ли этот приказ возобновление наземной операции.

Перемирие больше не действует

Перемирие, установленное в январе, положило конец 15 месяцам тяжелых боев, разгоревшихся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Двадцать пять израильских заложников и тела еще восьми человек были освобождены в обмен на сотни палестинских заключенных, израильские войска отступили в буферную зону, позволив сотням тысяч людей вернуться в свои дома, и резко возросло количество гуманитарной помощи, поступаемой в анклав.

В начале февраля стороны должны были начать переговоры о следующем этапе перемирия, в ходе которого ХАМАС должен был освободить оставшихся 59 заложников (35 из которых считаются погибшими) в обмен на новых палестинских заключенных, длительное прекращение огня и вывод израильских войск.

Эти переговоры так и не начались, а Израиль отказался от соглашения о прекращении огня после того, как ХАМАС отверг предложения Израиля и США освободить больше заложников до начала переговоров о длительном перемирии.