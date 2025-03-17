Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Путиным 18 марта

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что во вторник, 18 марта обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос прекращения войны в Украине.

"За выходные была проделана большая работа. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне", - сказал Трамп в воскресенье.

"Я думаю, у нас есть хорошие шансы", - добавил американский лидер.

Трамп намерен убедить Путина принять предложение США и согласиться на 30-дневное прекращение огня, с которым на прошлой неделе согласилась украинская сторона.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп журналистам, добавив, что "разделение некоторых активов" уже обсуждалось.

В Кремле подтвердили факт организации телефонной беседы. "Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее о возможности телефонной беседы лидеров США и РФ заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В беседе с CNN Уиткофф, посетивший недавно Москву, рассказал, что его встреча с Путиным была "позитивной".

"Встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях", - отметил Уиткофф.*

Он обошел стороной вопросы о некоторых более сложных аспектах предложения о прекращении огня. Например, потребует ли Путин капитуляции украинских войск в Курской области, прекращения военной помощи Украине и признания украинской территории, захваченной РФ, российской.

В четверг Путин заявил, что поддерживает предложение о перемирии, но перечислил ряд вопросов, которые, по его словам, еще предстоит обсудить.

Среди прочего, Москва не согласна на размещение в Украине европейских миротворческих сил, предложенное Францией и Великобританией.

Разговоры о возможности отправки на Украину миротворческого контингента НАТО или Евросоюза "неуместны и абсурдны", подтвердил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко изданию "Известия" в интервью, опубликованном в понедельник.

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что согласие РФ на ввод таких войск не требуется.

"Украина - суверенное государство. Если она просит разместить на своей территории союзные войска, принимать это или нет - не дело России", - цитирует Макрона газета "Ле Паризьен".

В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить "дальнейшие шаги" после американско-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Как сообщается, Рубио и Лавров "договорились продолжить работу по восстановлению связей между Соединенными Штатами и Россией", говорится в сообщении Госдепартамента США. Предложение о прекращении огня в тексте не упоминается.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера в намеренном затягивании переговоров о прекращении огня, чтобы усложнить процесс и продолжать войну.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел в субботу виртуальный саммит по Украине, на котором заявил, что ответ России на предложение о перемирии "недостаточно хорош".

Предложенное США прекращении огня на 30 дней было принято Киевом после переговоров в Саудовской Аравии.

Дипломатические усилия по достижению перемирия предпринимаются на фоне продолжения боевых действий, в том числе ударами беспилотников.

В ночь на 17 марта россияне атаковали Украину 174 ударными БПЛА, сообщили Вооздушные силы ВСУ.

Минобороны РФ в утренней сводке пишет, что "начиная с 18.20 мск 16 марта до 07.00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата".

В воскресенье Генштаб ВСУ подтвердил вывод украинских войск из Суджи, Курская область. Москва заявила, что вернула город под свой контроль 13 марта.