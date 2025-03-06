Путин вспомнил о неудачах Наполеона после слов Макрона о российской "угрозе"

Высказывания французского президента об "агрессивности" Москвы стали поводом для исторических аналогий. Глава Кремля заявил, что "противники" РФ хотят вернуться во времена наполеоновских войн.
Владимир Путин ответил на высказывания Эммануэля Макрона о нависшей над Европой российской "угрозе", напомнив о катастрофическом исходе русской кампании Наполеона I в 1812 году.
"До сих пор кому-то неймётся – есть ещё люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось", – заявил президент РФ, не называя при этом своего французского коллегу по имени.
"На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого: в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры", – добавил Путин, которого цитируют российские официальные СМИ.
В среду в своём телеобращении к нации глава Пятой республики осудил "агрессивность" России и назвал её угрозой для Франции и Европы в целом после недавнего сближения Вашингтона и Москвы. Помимо увеличения инвестиций в оборону, Макрон пообещал провести "стратегические дебаты" о расширении ядерного зонтика Франции для защиты европейских союзников Парижа, дав понять, что решение о нажатии на красную кнопку останется за Елисейским дворцом.
Российские пропагандисты и официальные лица в Москве обвинили Макрона в его стремлении к "конфронтации" и даже "развязыванию третьей мировой войны".
Император Наполеон I мобилизовал силы своей Великой армии для вторжения в Российскую империю в 1812 году, но шестимесячный поход обернулся для Франции фиаско. В ходе боевых действий погибло от 200 000 до 250 000 солдат наполеоновской армии.