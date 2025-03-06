Высказывания французского президента об "агрессивности" Москвы стали поводом для исторических аналогий. Глава Кремля заявил, что "противники" РФ хотят вернуться во времена наполеоновских войн.

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Владимир Путин ответил на высказывания Эммануэля Макрона о нависшей над Европой российской "угрозе", напомнив о катастрофическом исходе русской кампании Наполеона I в 1812 году.

"До сих пор кому-то неймётся – есть ещё люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось", – заявил президент РФ, не называя при этом своего французского коллегу по имени.

"На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого: в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры", – добавил Путин, которого цитируют российские официальные СМИ.

В среду в своём телеобращении к нации глава Пятой республики осудил "агрессивность" России и назвал её угрозой для Франции и Европы в целом после недавнего сближения Вашингтона и Москвы. Помимо увеличения инвестиций в оборону, Макрон пообещал провести "стратегические дебаты" о расширении ядерного зонтика Франции для защиты европейских союзников Парижа, дав понять, что решение о нажатии на красную кнопку останется за Елисейским дворцом.

Российские пропагандисты и официальные лица в Москве обвинили Макрона в его стремлении к "конфронтации" и даже "развязыванию третьей мировой войны".

Император Наполеон I мобилизовал силы своей Великой армии для вторжения в Российскую империю в 1812 году, но шестимесячный поход обернулся для Франции фиаско. В ходе боевых действий погибло от 200 000 до 250 000 солдат наполеоновской армии.