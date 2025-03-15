By Euronews и AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу созвал вторую встречу мировых лидеров - без США - для обсуждения войны в Украине.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал мировых лидеров "продолжать давление" на российского президента Владимира Путина, чтобы тот поддержал прекращение огня в Украине.

В своем выступлении на виртуальном субботнем собрании тех, кого он назвал "коалицией желающих", Стармер заверил, что Путину "рано или поздно" придется "сесть за стол переговоров".

В отличие от первого саммита 2 марта, встречу "коалиции желающих", было решено провести виртуально. В ее повестку вошли вопросы о том, как другие страны могут помочь Украине в военном и финансовом плане, а также о поддержке возможной миротворческой миссии в будущем, если Путин поддержит прекращение боевых действий.

"Я считаю, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение, но - это большое "но" для нас сегодня утром на нашей встрече - мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, пока это произойдет, - сказал Стармер лидерам, сидя перед экраном в кабинете на Даунинг-стрит, 10. - Я думаю, это означает укрепление Украины, чтобы она могла защитить себя, и укрепление, очевидно, в плане военного потенциала, в плане финансирования, в плане предоставления дальнейшей поддержки Украине со стороны всех нас".

К участию во встрече были приглашены представители около 25 стран, включая европейских партнеров и Украину. К совещанию подключились лидеры Австралии, Канады и Новой Зеландии, а также официальные представители НАТО и исполнительной власти Евросоюза.

Без США

Как и в прошлый раз, во встрече не участвовали представители Соединенных Штатов, которые изменили свой подход к войне после возвращения в Белый дом президента Дональда Трампа. Это изменение стало особенно заметным после того, как 28 февраля в Овальном кабинете Трамп вступил в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Субботняя встреча была организована в связи с предложением США о 30-дневном прекращении огня в Украине, которое поддержал Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает перемирие в принципе, но указал на множество деталей, которые необходимо уточнить, прежде чем соглашаться на прекращение огня. Госсекретарь США Марко Рубио выразил "осторожный оптимизм" по поводу возможности того, что Путин, который в четверг встретился с американским посланником Стивом Уиткоффом, поддержит прекращение огня.

Стармер, похоже, настроен менее оптимистично и увтерждает, что сейчас требуются конкретные обязательства, пока Путин играет в "бессмысленные игры" с мирным планом Трампа.

"Путин пытается оттянуть время, говоря, что должно быть проведено кропотливое исследование, прежде чем прекращение огня станет возможным. Но миру нужны действия, а не исследования, пустые слова и бессмысленные условия, - сказал Стармер. - Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир".

Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном возглавил сбор "коалиции желающих" - отчасти для того, чтобы убедить Трампа сохранить поддержку Киева. Одним из результатов этой инициативы уже стало растущее признание европейскими странами того факта, что им необходимо больше усилий для обеспечения собственной безопасности, в том числе путем увеличения расходов на оборону.