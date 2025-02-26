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Астероид 2024 YR4 не заденет нашу планету

На этой фотографии, предоставленной НАСА 18 мая 1969 года, изображена Земля с расстояния 36 000 морских миль, сфотографированная с борта космического корабля "Аполлон-10".
На этой фотографии, предоставленной НАСА 18 мая 1969 года, изображена Земля с расстояния 36 000 морских миль, сфотографированная с борта космического корабля "Аполлон-10". Авторское право NASA via AP
Авторское право NASA via AP
By Euronews with AP
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Астероид 2024 YR4 скорее всего не столкнётся с Землёй, ученые смогли лучше просчитать его траекторию.

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Ученые почти полностью исключили угрозу со стороны астероида, который, как они считали ранее, может упасть на Землю в одном из самых густонаселенных регионов в 2032 году.

Вероятность столкновения с недавно обнаруженным небесным телом достигала 3 процентов; 2024 YR4 возглавлял мировые списки астероидных рисков.

Европейское космическое агентство снизило вероятность до 0,001 процента, а американское космическое агентство NASA - до 0,0017 процента. Это значит, что небесное тело благополучно пролетит мимо Земли в 2032 году, и в течение следующего столетия угрозы столкновения не будет.

Причина такой переоценки - лучшее понимание учёными траектории его движения, так называемый выход из зоны неопределенности. Пол Чодас, возглавляющий Центр NASA по изучению околоземных объектов, подтвердил агентству "Ассошиэйтед Пресс", что столкновение в 2032 году исключено. Телескопы всего мира продолжат следить за 2024 YR4, постоянно уточняя его траекторию и физические характеристики.

Астероид был обнаружен в декабре 2024 года, он имеет размеры от 40 до 90 метров, что сопоставимо с футбольным полем. При столкновении с Землёй он мог бы разрушить целый город. "Астероид , больше не представляющий значительной опасности для Земли, дал нам бесценную возможность для изучения", - говорится в заявлении NASA.

В ближайшие годы несколько новых телескопов - в частности, Vera Rubin и Flyeye - помогут исследователям быстрее обнаруживать опасные объекты, а европейская миссия раннего предупреждения NEOMIR, находящаяся в стадии разработки, станет важным дополнением к системе планетарной защиты.

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