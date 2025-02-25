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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирие между Россией и Украиной может быть согласовано в ближайшие недели.

Выступая в Вашингтоне после встречи с президентом США Дональдом Трампом, Макрон добавил, что лидерам - в том числе и Трампу - все же следует быть "осторожными" в переговорах с Россией.

"В 2014 году мы заключили с Россией соглашение о прекращении огня, но было нарушено", - сказал Макрон, добавив, что любое соглашение о перемирии с президентом России Владимиром Путиным должно быть подкреплено гарантиями безопасности.

Трамп заявил, что война между Россией и Украиной может закончиться "в течение нескольких недель", и настаивает на том, что Европа должна взять на себя бремя миротворческого соглашения.

Настойчивое стремление Трампа к мирным переговорам с Россией и критика президента Украины Владимира Зеленского, которого он назвал "диктатором", заставили европейских лидеров опасаться, что США попытаются выступить посредником в заключении невыгодного для Украины соглашения о прекращении огня, которое даст Москве время для перегруппировки.

Французский президент, наряду с британским премьер-министром Киром Стармером, занял лидирующую позицию в попытках обеспечить единый европейский ответ на изменение тона новой администрации США.

Оба лидера заявили, что были бы готовы направить в регион миротворческие войска, и Макрон повторил это предложение в понедельник.

"Не идти на передовую, не вступать в конфронтацию, а находиться в некоторых местах, определенных договором, в качестве присутствия для поддержания мира и нашего коллективного доверия", - сказал Макрон.

Во время совместной пресс-конференции с Макроном Трамп заявил, что Путин согласился на присутствие европейских миротворческих сил в Украине, несмотря на то, что за несколькими днями ранее посол России в Великобритании Андрей Келин категорически отверг эту идею.

По словам Макрона, переговоры о прекращении боевых действий должны охватывать гарантии безопасности, земли и территории.

После встречи Трамп не упомянул о гарантиях безопасности, но сказал, что расходы по обеспечению мира в Украине должны взять на себя как Европа, так и США.

Макрон ответил, что Европа понимает необходимость "более справедливо разделить бремя безопасности".

Макрон заключил, что присутствие Трампа "изменило игру", и согласился, что у него есть "веские причины" для того, чтобы привлечь Путина к переговорам.

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Трамп сказал, что в какой-то момент он встретится с российским президентом, но добавил, что не знает, когда именно.

Президент США также пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, чтобы завершить сделку по природным ресурсам на сумму 500 миллиардов долларов, которую администрация Трампа представляет как компенсацию Киевом помощи, направленной Вашингтоном в разрушенную войной страну.

Первоначально Зеленский настаивал на том, что Украина не подпишет такую сделку, поскольку США не предложили взамен никаких конкретных гарантий безопасности.

Однако в воскресенье спикер украинского парламента заявил, что правительство начнет серьезную работу по достижению соглашения с администрацией Трампа о предоставлении США доступа к минеральным ресурсам Украины.

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Но, по его словам, любое соглашение должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны Вашингтона.