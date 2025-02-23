Израиль отложил освобождение сотен палестинских заключенных

РЕКЛАМА

Израиль заявил, что откладывает освобождение сотен палестинских заключенных до тех пор, пока "не будет обеспечено освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний" при передаче израильских пленных в Газе.

Заявление поступило из офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рано утром в воскресенье. Военные машины, которые обычно движутся впереди автобусов с заключенными, выехали из открытых ворот тюрьмы Офер, но затем демонстративно развернулись и въехали обратно.

Освобождение более 600 палестинских заключенных откладывается с субботы. Оно должно было произойти сразу после освобождения шести израильских заложников ХАМАС накануне и стать крупнейшим однодневным освобождением заключенных на первом этапе перемирия.

Внезапное решение Израиля отложить освобождение заключенных "до дальнейшего уведомления" ставит и без того хрупкое перемирие под сомнение.

Пять из шести заложников, освобожденных из Газы в субботу, сопровождались вооруженными боевиками в масках на глазах у большой толпы. Международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и Красный Крест, раскритиковали эту церемонию, назвав ее жестокой.

В заявлении Израиля говорится, что "церемонии, унижающие достоинство наших заложников, и циничное использование заложников в пропагандистских целях" являются одной из причин задержки.

Шесть заложников, освобожденных ХАМАС в субботу, были последними живыми заложниками, которые должны были быть освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, Катара и Египта. Переговоры по второму этапу еще не начались.

Что дальше?

Соглашение о прекращении огня приостановило самые кровопролитные и разрушительные бои в истории между Израилем и ХАМАС. Теперь есть опасения, что война возобновится.

ХАМАС заявил, что на следующей неделе вернет Израилю тела четырех заложников. В руках группировки все еще остаются более 60 заложников, причем считается, что половина из них живы.

На втором этапе прекращения огня ХАМАС освободит всех оставшихся пленников в обмен на сотни других палестинских заключенных. Второй этап также призван обеспечить полный вывод израильских войск из Газы и окончательное прекращение боевых действий.

ХАМАС заявляет, что готов перейти ко второму этапу, но подчеркивает, что не освободит оставшихся пленных без гарантий со стороны Израиля, что тот также выполнит свою часть сделки.

Нетаньяху, опираясь на поддержку администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что намерен уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС и вернуть всех заложников.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильского военного наступления в секторе Газа погибли более 48 000 палестинцев, в основном женщины и дети. Около 90% 2,1-миллионного населения анклава также были вынуждены покинуть свои дома, причем некоторые - неоднократно.

В результате наступления была разрушена большая часть инфраструктуры и зданий сектора. ООН ранее заявляла, что Газе потребуются десятилетия на восстановление и реконструкцию.

Израиль начал войну в Газе в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек.