Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Израиль отложил освобождение сотен палестинских заключенных

Члены семей, ожидающие освобождения палестинских заключенных
Члены семей, ожидающие освобождения палестинских заключенных Авторское право  Nasser Nasser/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Nasser Nasser/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda и AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил освобождение сотен палестинских заключенных, что ставит будущее перемирия под сомнение.

РЕКЛАМА

Израиль заявил, что откладывает освобождение сотен палестинских заключенных до тех пор, пока "не будет обеспечено освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний" при передаче израильских пленных в Газе.

Заявление поступило из офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рано утром в воскресенье. Военные машины, которые обычно движутся впереди автобусов с заключенными, выехали из открытых ворот тюрьмы Офер, но затем демонстративно развернулись и въехали обратно.

Освобождение более 600 палестинских заключенных откладывается с субботы. Оно должно было произойти сразу после освобождения шести израильских заложников ХАМАС накануне и стать крупнейшим однодневным освобождением заключенных на первом этапе перемирия.

Внезапное решение Израиля отложить освобождение заключенных "до дальнейшего уведомления" ставит и без того хрупкое перемирие под сомнение.

Пять из шести заложников, освобожденных из Газы в субботу, сопровождались вооруженными боевиками в масках на глазах у большой толпы. Международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и Красный Крест, раскритиковали эту церемонию, назвав ее жестокой.

В заявлении Израиля говорится, что "церемонии, унижающие достоинство наших заложников, и циничное использование заложников в пропагандистских целях" являются одной из причин задержки.

Шесть заложников, освобожденных ХАМАС в субботу, были последними живыми заложниками, которые должны были быть освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, Катара и Египта. Переговоры по второму этапу еще не начались.

Что дальше?

Соглашение о прекращении огня приостановило самые кровопролитные и разрушительные бои в истории между Израилем и ХАМАС. Теперь есть опасения, что война возобновится.

ХАМАС заявил, что на следующей неделе вернет Израилю тела четырех заложников. В руках группировки все еще остаются более 60 заложников, причем считается, что половина из них живы.

На втором этапе прекращения огня ХАМАС освободит всех оставшихся пленников в обмен на сотни других палестинских заключенных. Второй этап также призван обеспечить полный вывод израильских войск из Газы и окончательное прекращение боевых действий.

ХАМАС заявляет, что готов перейти ко второму этапу, но подчеркивает, что не освободит оставшихся пленных без гарантий со стороны Израиля, что тот также выполнит свою часть сделки.

Нетаньяху, опираясь на поддержку администрации президента США Дональда Трампа, заявил, что намерен уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС и вернуть всех заложников.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильского военного наступления в секторе Газа погибли более 48 000 палестинцев, в основном женщины и дети. Около 90% 2,1-миллионного населения анклава также были вынуждены покинуть свои дома, причем некоторые - неоднократно.

В результате наступления была разрушена большая часть инфраструктуры и зданий сектора. ООН ранее заявляла, что Газе потребуются десятилетия на восстановление и реконструкцию.

Израиль начал войну в Газе в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Израиль-ХАМАС: освобождены последние заложники на первом этапе прекращения огня

Боевики ХАМАС обещают освободить шестерых израильских заложников в субботу

Израильские силы проводят рейд в городе Наблус на Западном берегу Иордана