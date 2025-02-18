Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Боевики ХАМАС обещают освободить шестерых израильских заложников в субботу

Родственники и сторонники израильтян, удерживаемых в заложниках ХАМАС в Газе, на митинге в Иерусалиме 17 фефраля
Родственники и сторонники израильтян, удерживаемых в заложниках ХАМАС в Газе, на митинге в Иерусалиме 17 фефраля Авторское право  AP Photo/Ohad Zwigenberg
Авторское право AP Photo/Ohad Zwigenberg
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В четверг Израилю будут переданы останки четырех убитых заложников.

РЕКЛАМА

Шестеро живых израильских заложников будут освобождены в субботу. Об этом сообщил один из лидеров радикальной исламистской группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя в заранее записанном заявлении.

В Израиле подтвердили эту информацию. В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля, опубликованном в израильских СМИ, говорится, что предположительно последние шесть живых заложников, которые должны были быть освобождены в рамках первого этапа сделки с ХАМАС, выйдут на свободу в субботу. В заявлении отмечается, что освобождение шести заложников является результатом продолжающихся переговоров в Каире.

Министерство внутренних дел Израиля также сообщает, что тела четверых убитых заложников будут переданы боевиками ХАМАС в четверг, но не называет их имен. В ХАМАС утверждают, что передадут останки членов семьи Бибас.

Между тем издание The Times of Israel сообщает, что Управление по делам заложников при канцелярии премьер-министра Израиля призвало общественность и израильские СМИ не распространять слухи, связанные с именами убитых заложников, которые будут возвращены в Израиль в четверг.

В сообщении ведомства говорится, что просьба была сделана "для того, чтобы защитить частную жизнь семей в их трудный час".

Власти Израиля заявляют, что для подтверждения личности ожидают результатов работы собственной команды судмедэкспертов.

Судьба Шири Бибас и ее двух маленьких сыновей, Ариэля и Кфира, которых за цвет волос прозвали "рыжиками", стала символом страдания израильтян, чьи близкие оказались в плену боевиков ХАМАС после кровавой атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Израилю и ХАМАС еще предстоит провести переговоры о втором, более сложном этапе, в ходе которого боевики должны освободить еще десятки заложников в обмен на длительное прекращение огня и полный вывод израильских войск из сектора Газа.

Освобождение заложников произошло в обмен на сотни палестинских заключенных из израильских тюрем.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Израиль призывает 60 000 резервистов перед новой военной операцией в Газе

Протесты в Израиле на фоне гуманитарного кризиса в Газе

Австралия признает государство Палестина в сентябре