Боевики ХАМАС обещают освободить шестерых израильских заложников в субботу

РЕКЛАМА

Шестеро живых израильских заложников будут освобождены в субботу. Об этом сообщил один из лидеров радикальной исламистской группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя в заранее записанном заявлении.

В Израиле подтвердили эту информацию. В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля, опубликованном в израильских СМИ, говорится, что предположительно последние шесть живых заложников, которые должны были быть освобождены в рамках первого этапа сделки с ХАМАС, выйдут на свободу в субботу. В заявлении отмечается, что освобождение шести заложников является результатом продолжающихся переговоров в Каире.

Министерство внутренних дел Израиля также сообщает, что тела четверых убитых заложников будут переданы боевиками ХАМАС в четверг, но не называет их имен. В ХАМАС утверждают, что передадут останки членов семьи Бибас.

Между тем издание The Times of Israel сообщает, что Управление по делам заложников при канцелярии премьер-министра Израиля призвало общественность и израильские СМИ не распространять слухи, связанные с именами убитых заложников, которые будут возвращены в Израиль в четверг.

В сообщении ведомства говорится, что просьба была сделана "для того, чтобы защитить частную жизнь семей в их трудный час".

Власти Израиля заявляют, что для подтверждения личности ожидают результатов работы собственной команды судмедэкспертов.

Судьба Шири Бибас и ее двух маленьких сыновей, Ариэля и Кфира, которых за цвет волос прозвали "рыжиками", стала символом страдания израильтян, чьи близкие оказались в плену боевиков ХАМАС после кровавой атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Израилю и ХАМАС еще предстоит провести переговоры о втором, более сложном этапе, в ходе которого боевики должны освободить еще десятки заложников в обмен на длительное прекращение огня и полный вывод израильских войск из сектора Газа.

Освобождение заложников произошло в обмен на сотни палестинских заключенных из израильских тюрем.