Израиль-ХАМАС: освобождены последние заложники на первом этапе прекращения огня

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ХАМАС освободил шестерых израильских заложников.

Это Элия ​​Коэн, Омер Шем Тов, Омер Венкерт, Таль Шохам, Авера Менгисту и Хишам аль-Саид.

Последний, израильский бедуин, был освобожден отдельно без церемонии, как заявили в ХАМАС, "из уважения к арабской общине Израиля".

Всем заложникам от 20 до 40 лет.

Четверо из заложников были захвачены во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале в Рейме. Двое провели в плену около 10 лет после того, как вошли в Газу по собственному желанию. Родственники обоих утверждают, что они страдают психическими заболеваниями.

В обмен из израильских тюрем будут освобождены 602 палестинских заключенных. Более 100 из них будут депортированы. Шестеро отказались от депортации и остались в израильских тюрьмах.

Как сообщается, это последний обмен между Израилем и ХАМАС на первом этапе прекращения огня. В настоящее время ведутся переговоры по условиям второго этапа прекращения огня, в рамках которого ХАМАС хочет, чтобы Израиль полностью ушел из Газы.