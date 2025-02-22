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Израиль-ХАМАС: освобождены последние заложники на первом этапе прекращения огня

Освобожденные заложники
Освобожденные заложники Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
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ХАМАС освободил шестерых израильских заложников, двое из них находились в плену около 10 лет. В обмен Израиль освободит 602 палестинских заключенных.

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ХАМАС освободил шестерых израильских заложников.

Это Элия ​​Коэн, Омер Шем Тов, Омер Венкерт, Таль Шохам, Авера Менгисту и Хишам аль-Саид.

Последний, израильский бедуин, был освобожден отдельно без церемонии, как заявили в ХАМАС, "из уважения к арабской общине Израиля".

Всем заложникам от 20 до 40 лет.

Четверо из заложников были захвачены во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале в Рейме. Двое провели в плену около 10 лет после того, как вошли в Газу по собственному желанию. Родственники обоих утверждают, что они страдают психическими заболеваниями.

В обмен из израильских тюрем будут освобождены 602 палестинских заключенных. Более 100 из них будут депортированы. Шестеро отказались от депортации и остались в израильских тюрьмах.

Как сообщается, это последний обмен между Израилем и ХАМАС на первом этапе прекращения огня. В настоящее время ведутся переговоры по условиям второго этапа прекращения огня, в рамках которого ХАМАС хочет, чтобы Израиль полностью ушел из Газы.

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