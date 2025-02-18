Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Французские законодатели обсуждают запрет на религиозную одежду в соревновательном спорте

Архив
Архив Авторское право  Carlos Osorio/2007 AP
Авторское право Carlos Osorio/2007 AP
By Estelle Nilsson-Julien & Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Секуляризм во Франции закреплен конституцией. Предложение запретить в спорте религиозные символы и одежду приветствовали многие консервативные политики. Инициативу подвергли критике представители левых сил и правозащитных групп.

РЕКЛАМА

Французские законодатели обсуждают законопроект о запрете религиозной символики на спортивных соревнованиях. Речь также идет и об одежде, в частности, о запрете ношения хиджаба.

Предложение, поддержанное консервативной партией "Республиканцы", если его примут, будет распространяться на соревнования, организуемые официальными спортивными федерациями Франции и другими организациями, включая профессиональные лиги.

До сих пор федерации имели свободу действий в отношении правил, касающихся любых религиозных символов, которые носили участники соревнований в своих дисциплинах. В то время как французские федерации футбола и регби ввели запрет на религиозные символы и одежду, другие ассоциации, например, легкоатлетическая и гандбольная, этого не сделали.

"Налицо стремление создать контрсообщество, отделившееся от общества, путем смешения спорта и религиозной практики, что, на мой взгляд, противоречит спортивному духу", - заявил Мишель Савен, депутат от партии "Республиканцы".

Согласно сопроводительному докладу, законопроект был подготовлен в связи с "растущими нападками на светскость, необходимостью борьбы с радикализацией, и исламистским сепаратизмом во французском спорте".

Дебаты по этому вопросу носят весьма жаркий характер во французских спортивных организациях.

Критики осуждают запрет на хиджабы

Секуляризм во Франции закреплен конституцией. Предложение запретить в спорте религиозные символы приветствовали многие консервативные политики. Однако инициативу подвергли критике представители левых сил и правозащитных групп.

"Все женщины имеют право выбирать, что им носить. Запрет спортивных хиджабов во Франции - это еще одна мера, подкрепленная исламофобией и патриархальной попыткой контролировать то, что носят мусульманки. Этот законопроект должен быть отклонен", - заявила Анна Блус, эксперт Amnesty International по вопросам гендерной справедливости в Европе.

"На Олимпийских играх в Париже запрет Франции на участие в Играх французских спортсменок, носящих головные платки, вызвал возмущение во всем мире", - добавила Блус.

Франция, ссылаясь на строгие правила светскости, запретила своим спортсменкам носить религиозные символы, в том числе хиджаб, во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Это спровоцировало широкую общественную дискуссию. Французская спринтерша Соункамба Силла публично рассказала о своем споре с организаторами Игр, который заключался в том, разрешат ли ей надеть хиджаб на церемонию открытия. Изначально Силле было запрещено присутствовать на церемонии открытия Игр в Париже, но после обсуждения ей разрешили надеть кепку, чтобы прикрыть волосы во время мероприятия.

"Прошло всего шесть месяцев, а французские власти не только усилили дискриминационный запрет на ношение хиджаба, но и пытаются распространить его на все виды спорта", - заявила Блус.

В октябре эксперты Организации Объединенных Наций осудили эти запреты как "несоразмерные и дискриминационные" и призвали отменить их.

