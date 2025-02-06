Госсекретарь Рубио: США готовы играть ведущую роль в восстановлении Газы

РЕКЛАМА

Предложение президента США Дональда Трампа о передаче сектора Газа под контроль Вашингтона и переселении палестинцев в соседние страны вызвало критику как в мире, так и в самих Соединенных Штатах.

Трамп высказал идею о "ближневосточной Ривьере" на месте Газы на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя предложение президента по восстановлению сектора, назвал его "великодушным шагом", и заявил, что Вашингтон готов играть ведущую роль в восстановлении сектора.

"Президент Трамп очень великодушно выразил готовность США подключиться, расчистить территорию от обломков, неразорвавшихся боеприпасов. Тем временем люди, которые называют это место домом, не смогут жить там, пока приезжают бригады и разбирают завалы, пока убирают боеприпасы", - уточнил предложение президента глава Госдепартамента.

В записи в соцсети Х Рубио подчеркнул, что цель США - "долгосрочный мир в регионе".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал идею Трампа "хорошей". По его мнению, в случае реализации, она может "изменить будущее".

"Соседние государства, богатые государства могли бы это сделать. Но на самом деле идея позволить первым жителям Газы, которые хотят уехать, уехать. Что в этом плохого? Они могут уехать и потом вернуться... Это первая хорошая идея, которую я услышал. Это замечательная идея. И я считаю, что ее нужно реализовать. Изучить и реализовать, потому что это изменит будущее для всех", - сказал израильский премьер.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг предложение Трампа, подчеркнув, что подобные "призывы представляют собой серьезное нарушение международного права".

Представитель ХАМАС заявил, что реализация идеи президента США - "это путь к созданию хаоса и напряженности в регионе".

Несколько стран ЕС, Великобритания и Китай выразили поддержку двухгосударственного решения, предполагающего создание независимого палестинского государства.

Ранее свое несогласие с идеей переселить жителей Газы выразили Египет и Иордания.

Против плана Трампа выступила Лига арабских государств, а также власти Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Внутренняя реакция

Предложение Дональда Трампа подверглось резкой критике в США, в частности, со стороны представителей Демократической партии.

Сенатор от штата Дэлавэр демократ Крис Кунс назвал идею президента "оскорбительной, безумной, и опасной".

"Остальной мир решит, что мы не являемся надежным партнером, поскольку наш президент выступает с безумными предложениями", – цитирует Кунса "Голос Америки".

Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб, американка палестинского происхождения, считает идею Трампа о переселении жителей Газы "призывом к этнической чистке".

ООН: мы не должны усугублять проблему

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что депортация населения из сектора Газа незаконна, а генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость придерживаться норм международного права.

"В поисках решений мы не должны усугублять проблему. Очень важно оставаться верными основам международного права», – заявил Гутерриш.

Глава ООН также подчеркнул необходимость не допустить "этнической чистки в любой форме".

По словам Гутерриша, мирное соглашение требует ощутимого, необратимого и постоянного прогресса в направлении решения о двух государствах, прекращения оккупации и создания независимого палестинского государства", неотъемлемой частью которого будет Газа.