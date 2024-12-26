ВВС Израиля обстреляли позиции хуситов в Йемене

РЕКЛАМА

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесли удары по военным объектам режима хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена. Уточняется, что в перечне объектов, по которым стреляли ВВС - международный аэропорт в столице Сане, несколько портов на западном побережье Йемена, а также две электростанции."

Хуситы - проиранское военизированное движение - систематически обстреливают израильские города ракетами и беспилотниками ( их последняя атака по Тель-Авиву датируется 21 декабря - прим.). Они утверждают, что делают это из солидарности с палестинцами, обещая продолжать операцию до "прекращения агрессии и снятия блокады Газы".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "хуситы научатся тому, чему научились ХАМАС, „Хезболлах“, режим Асада и другие". "Мы полны решимости положить конец этой террористической ветви иранской "оси зла", - заявил он, подтвердив, что обстрел имел место.

Ранее министр обороны Израиля заявлял, что намерен "обезглавить руководство группировки". Удары по хуситам наносят и ВВС США.

Представители хуситов сообщили что в результате израильского налета погибли 3 человека, ранены 14. Во время обстрела в аэропорту Саны находился гендиректор ВОЗ, о чем он написал в соцсетях.