Северная Корея потеряла в Курской области более 3 тысяч солдат - Зеленский

Число убитых и раненых северокорейских солдат, воюющих на стороне российских войск в Курской области, превысило 3 тысячи. Обэтом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 23 декабря.

Он добавил, что усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей угрожает дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове и в близлежащих регионах.

"Есть риск, что Северная Корея направит в российскую армию дополнительных солдат и военную технику, и мы будем иметь на это ощутимые ответы", - добавил Зеленский.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Пхеньян планирует направить России очередное подкрепление в рамках ее полномасштабного вторжения в Украину. По информации агентства Yonhap, Москва может получить и контингент, и оружие, включая беспилотники-камикадзе.

"Всесторонняя оценка многочисленных разведданных показывает, что Северная Корея готовится к ротации и увеличению численности войск (в России) и в настоящее время поставляя 240-мм ракетные установки и 170-мм самоходную артиллерию", - заявили в Объединенном комитете штабов в Сеуле. Там также сообщили, что "видят признаки" освоения Северной Кореей массового производства беспилотников-камикадзе, к чему в ноябре призвал Ким Чен Ын, ссылаясь на необходимость перехода к новым технологиям ведения войны.

Киев, Вашингтон и Сеул утверждают, что в России ранее были дислоцированы около 12 тысяч северокорейских военнослужащих. По информации из их источников, по меньшей мере 1100 из них убиты или ранены.

Тем временем Украина сообщает, что северокорейским солдатам, воюющим на стороне России, выдали поддельные военные удостоверения с российскими именами и местом рождения. Силы специальных операций ВСУ обнародовали фотографии изъятых документов после того, как в выходные в Курской области предположительно погибли три северокорейских солдата.

Образец военного билета, предположительного найденного у убитого солдата из Северной Кореи. Ukraine’s Special Operation Forces on Telegram

Отмечается, что в представленном на фото документе не хватает печатей и фотографии, указано русифицированное отчество, а местом рождения названа Республика Тыва. При этом подпись выполнена на корейском языке, что "указывает на настоящее происхождение этих солдат", отмечают в Украине.