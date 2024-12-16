Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Украина сообщает о потерях северокорейских войск в Курской области России

Северокорейские солдаты в исторической форме маршируют во время парада на площади Ким Ир Сена, суббота, 10 октября 2015 года, в Пхеньяне, Северная Корея.
Северокорейские солдаты в исторической форме маршируют во время парада на площади Ким Ир Сена, суббота, 10 октября 2015 года, в Пхеньяне, Северная Корея. Авторское право  Wong Maye-E/AP
Авторское право Wong Maye-E/AP
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Потери северокорейских подразделений, воюющих на стороне России, составили не менее 30 солдат убитыми и ранеными в Курской области за выходные, сообщила военная разведка Украины.

Потери северокорейских подразделений, воюющих на стороне Москвы, составили не менее 30 солдат убитыми и ранеными в Курской области России за выходные, сообщило в понедельник главное управление военной разведки Украины (ГУР).

Это первый случай, когда Киев сообщил о потерях Северной Кореи в таком масштабе и с такими подробностями.

"В связи с потерями штурмовые группы пополняются свежим личным составом, в частности из 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий в Курской области", - говорится в заявлении украинской разведки. Доказательства не приводятся.

После массированных атак в минувшие выходные украинские войска также опубликовали изображения и видео убитых российских и северокорейских солдат в Курской области. Euronews не смог провести независимую проверку этих заявлений.

В ГУР сообщили о потерях после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что "значительное число" северокорейских солдат начало воевать вместе с российскими войсками в Курской области. "Русские включают их в состав сводных отрядов и используют в операциях в Курской области", - сказал он.

На других участках фронта северокорейские войска пока не присоединились к российским силам, но Зеленский говорит, что ситуация может измениться. "И если это не эскалация, то что же это за эскалация, о которой так много говорят"? - спросил он.

Первые сообщения о столкновениях между северокорейскими и украинскими войсками в Курской области появились в начале ноября. Зеленский заявил 1 декабря, что северокорейские солдаты уже погибли, сражаясь на стороне России, но не уточнил цифры.

По оценкам украинских и западных официальных лиц, в Курске было сосредоточено более 10 000 северокорейских военнослужащих, которые должны были помочь российским войскам вытеснить украинские силы с территории РФ.

Северокорейские войска открыли огонь по российскому подразделению, утверждает ГУР

В субботу украинская разведка также сообщила, что северокорейские войска, действующие в Курске, недавно обстреляли машины чеченского батальона "Ахмат" и убили восемь чеченцев в результате дружественного огня. Причиной этого, вероятно, стал языковой барьер между двумя подразделениями.

В ГУР отметили, что отсутствие возможности эффективно общаться мешает боевой координации между двумя войсками.

Главное управление военной разведки Украины также сообщило, что российские военные установили специальные протоколы защиты в местах дислокации северокорейского персонала.

Согласно им, российские солдаты должны проходить досмотр перед входом в эти районы, а их телефоны и электронные устройства конфискуются.

Поделиться Комментарии

