Марк Рютте: "Нужно укрепить позиции Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Olivier Matthys/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в неформальной встрече европейских лидеров и саммите Евросовета.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что хочет обсудить способы укрепления позиций Украины для любых будущих мирных переговоров с Россией. Во время встречи в среду с украинским президентом Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров Рютте сказал:

"Очень важным в повестке дня будет обеспечение того, чтобы президент и его команда, Украина, оказались в наилучшем положении в тот день, когда они решат начать мирные переговоры. А это означает: мы должны сделать все возможное сейчас, мы должны убедиться, что когда дело касается нашей обороны, когда дело касается других систем вооружения, мы предоставим все, что можем".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость единой европейской позиции и подчеркнул, что приоритет сейчас - обеспечить украинцев большим количеством систем ПВО.

Вы почти все так сказали. Но действительно важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь ту же самую - что очень важно - не разделенную, но общую позицию Европы касательно того, как обеспечить безопасность Украины, как укрепить нас, наш народ, граждан, гражданских лиц и, конечно, сделать нашу армию сильнее, это очень важно.
Владимир Зеленский
президент Украины

Накануне запланированного на четверг саммита ЕС, на котором будет обсуждаться война в Украине и поддержка ЕС, Владимир Зеленский встретился со многими европейскими лидерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

