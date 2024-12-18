Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Во Франции принят закон для функционирования страны без бюджета

Национальное собрание в среду 4 декабря 2024 года в Париже.
Национальное собрание в среду 4 декабря 2024 года в Париже. Авторское право  Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Опубликовано
Специальный закон позволит исполнительной власти оплачивать текущие расходы, взимать налоги и брать займы для финансирования государства и социального обеспечения. Таким образом, Франции не будет грозить "шатдаун" американского типа.

Пока Франсуа Байру формирует кабинет, первой задачей которого будет согласование бюджета Франции на следующий год, законодатели принимают меры на тот случай, если это сделать не удастся.

В среду французский Сенат единогласно проголосовал за принятие чрезвычайного закона для функционирования страны без бюджета. В понедельник в поддержку этого законопроекта высказались и депутаты нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи.

Специальный закон позволит исполнительной власти оплачивать текущие расходы, взимать налоги и брать займы для финансирования государства и социального обеспечения. Таким образом, Франции не будет грозить "шатдаун" американского типа, когда закрываются некритичные государственные структуры, а сотни тысяч их работников отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Именно попытка принять бюджет жесткой экономии на 2025 года стала одной из главных причин вынесения вотума недоверия правительству Мишеля Барнье, против которого выступили единым фронтом как левая коалиция, так и ультраправое "Национальное объединение".

Новый премьер-министр в понедельник и вторник встречался с лидерами 11 фракций Национального собрания, а первыми пообщался с лидерами "Национального объединения" - Марин Ле Пен и Жорданом Барделла.

По итогам разговора Ле Пен приветствовала "более позитивный подход" Франсуа Байру к переговорам с оппозицией и выразила надежду, что работа над пропорциональной избирательной системой, к которой также призывает новый премьер-министр, может начаться "сразу после принятия бюджета".

