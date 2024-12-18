NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

На Майотте ждут гумпомощь и президента Макрона

Центр сбора помощи для Майотты.
Центр сбора помощи для Майотты. Авторское право Adrienne Surprenant/AP
Авторское право Adrienne Surprenant/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Архипелаг Майотта почти полностью разрушен ураганом. Власти опасаются, что погибших - сотни и даже тысячи.

РЕКЛАМА

Взаимопомощь в Индийском океане: с французского острова Реюньон организован воздушный и морской мосты для отправки помощи пострадавшей от урагана Майотте, еще одной заморской территории Франции. Между ними - менее полутора тысяч километров, тогда как дистанция от Парижа до Майотты в пять раз длиннее.

Хайра Джумой - волонтер на Реюньоне. "Моя семья на Майотте, с тех пор как ураган разрушил остров, я не получала от них вестей. Сейчас мы связались, их дом в порядке, но многие другие разрушены", - рассказывает она. На время восстановления архипелага от стихии с Реюньона будут ежедневно отправлять военно-транспортные самолеты с медикаментами, продуктами, водой и одеждой на борту. Их очень ждут на архипелаге.

Анрафа Парасурамин, волонтер с Майотты, уточняет: "Мы обеспокоены получением продуктов и особенно воды, ее не хватает. Мы также боимся вспышек заболеваний, люди пьют воду, где попало, и совсем не обязательно пригодную к употреблению".

Related

Майотта, беднейшая территория Франции, живет за счет дотаций Парижа. Архипелаг разрушен сильнейшим за сто лет ураганом. Стихия снесла там почти все ветхое жилье, которое служило трети населения Майотты. Официально погиб 21 человек, раненых полторы тысячи, но власти опасаются, что под обломками - сотни, а возможно, и тысячи жертв.

В четверг на Майотте ждут президента Франции Эммануэля Макрона, который ради этой поездки отказался от участия в саммите ЕС в Брюсселе.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Премьер-министр Франции: восстановим Майотту за два года

Ситуация на Майотте остаётся сложной

Париж направляет военные корабли и авиацию на помощь Майотте