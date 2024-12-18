На Майотте ждут гумпомощь и президента Макрона

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Взаимопомощь в Индийском океане: с французского острова Реюньон организован воздушный и морской мосты для отправки помощи пострадавшей от урагана Майотте, еще одной заморской территории Франции. Между ними - менее полутора тысяч километров, тогда как дистанция от Парижа до Майотты в пять раз длиннее.

Хайра Джумой - волонтер на Реюньоне. "Моя семья на Майотте, с тех пор как ураган разрушил остров, я не получала от них вестей. Сейчас мы связались, их дом в порядке, но многие другие разрушены", - рассказывает она. На время восстановления архипелага от стихии с Реюньона будут ежедневно отправлять военно-транспортные самолеты с медикаментами, продуктами, водой и одеждой на борту. Их очень ждут на архипелаге.

Анрафа Парасурамин, волонтер с Майотты, уточняет: "Мы обеспокоены получением продуктов и особенно воды, ее не хватает. Мы также боимся вспышек заболеваний, люди пьют воду, где попало, и совсем не обязательно пригодную к употреблению".

Майотта, беднейшая территория Франции, живет за счет дотаций Парижа. Архипелаг разрушен сильнейшим за сто лет ураганом. Стихия снесла там почти все ветхое жилье, которое служило трети населения Майотты. Официально погиб 21 человек, раненых полторы тысячи, но власти опасаются, что под обломками - сотни, а возможно, и тысячи жертв.

В четверг на Майотте ждут президента Франции Эммануэля Макрона, который ради этой поездки отказался от участия в саммите ЕС в Брюсселе.