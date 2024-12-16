Франсуа Байру встречается с представителями основных политических партий Франции

В понедельник новый премьер-министр Франции Франсуа Байру начинает консультации с представителями основных политических партий.

Глава "Национального объединения" Жордан Барделла первым прибыл в Матиньон в 9 часов утра в понедельник в сопровождении Марин Ле Пен. В воскресенье последняя сказала, что депутаты "Национального объединения" не будут осуждать новое правительство "априори".

Затем новый премьер-министр Франции примет Габриэля Атталя, руководителя президентской партии "Возрождение" и давнего сторонника Эммануэля Макрона.

За ним последуют первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, а также Борис Валло и Патрик Канне, лидеры групп социалистов в Ассамблее и Сенате соответственно.

Парламентскую группу "Республиканцев" будет представлять ее председатель Лоран Вокье. Вокье уже дал понять, что поддержка его партии будет зависеть от "проекта", который представит Байру.

Представители леворадикальной партии "Непокорённая Франция" отклонили приглашение. Её основатель Жан-Люк Меланшон заявил, что "всё это очередная комедия".

Во вторник консультации продолжатся с представителями экологов, депутатами от MoDem (партия Франсуа Байру), "Горизонтов", LIOT, коммунистами и, наконец, группой UDR, возглавляемой бывшим главой "Республиканцев" Эриком Сьотти.

Щекотливый вопрос о бюджете на 2025 год

Один вопрос, несомненно, будет в центре дискуссий между Франсуа Байру и французскими политическими лидерами. Это бюджет 2025 года - щекотливая тема, которая привела к падению правительства Мишеля Барнье.

Предыдущий премьер взял на себя ответственность, использовав статью 49.3 Конституции, чтобы провести спорный бюджет без голосования, несмотря на критику со стороны ультраправых и левых партий.

Альянс между этими двумя, казалось бы, противоположными политическими силами привел к историческому вотуму недоверия 4 декабря.

Экс-премьер Мишель Барнье выступает перед Национальным собранием, 4 декабря 2024 года Michel Euler/AP

Новое правительство, даже если оно будет сформировано в ближайшие недели, вряд ли успеет принять бюджет до начала нового года.

В отсутствие бюджета будет применен специальный закон, благодаря которому государственное финансирование будет продолжено согласно положениям бюджета предыдущего года.

В понедельник проект специального закона будет рассмотрен депутатами. В среду текст будет передан в Сенат.