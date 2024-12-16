Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Дело об убийстве Самюэля Пати: обвинение озвучит заключительные аргументы

Люди держат фотографию учителя истории Самюэля Пати во время памятного марша в его честь во вторник, 20 октября 2020 года, в Конфлан-Сент-Онорине.
Люди держат фотографию учителя истории Самюэля Пати во время памятного марша в его честь во вторник, 20 октября 2020 года, в Конфлан-Сент-Онорине. Авторское право  Lewis Joly/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Lewis Joly/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
By Marion Basma & Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Через шесть недель после начала судебного процесса прокуратура Парижа выступит с заключительными аргументами против восьми обвиняемых, причастных к убийству учителя Самюэля Пати 16 октября 2020 года.

Наим Будауд и Азим Эпсирханов

Двум молодым мужчинам, Наиму Будау и Азиму Эпсирханову, друзьям убийцы Пати, 18-летнего чеченского исламиста-радикала Абдуллаха Анзорова, грозит самый суровый приговор - пожизненное заключение.

В суде утверждается, что Будауд подвозил Анзорова к школе в Конфлан-Сент-Онорин, а Эпсирханов якобы помог достать оружие. Оба предполагаемых сообщника утверждают, что не знали о намерениях Анзорова и свою вину отрицают.

На прошлой неделе Специальный суд присяжных Парижа предложил переквалифицировать дело Будауда и Эпсирханова в "преступный террористический сговор ", что предполагает до 30 лет тюрьмы. Адвокаты же настаивают на формулировке "преступный сговор" без определения "террористический". В такой формулировке срок наказания втрое меньше.

Абдельхаким Сефриуи и Брахим Чнина

65-летний исламский проповедник Абдельхаким Сефриуи, основатель прохамасовской ассоциации "Коллектив Шейх-Яссин", которая была распущена в октябре 2020 года, и 52-летний Брахим Чнина обвиняются в том, что способствовали "подготовке и распространению видеороликов, содержащих ложную или искаженную информацию, направленную на возбуждение чувства ненависти" против Пати.

Брахим Чнина - отец школьницы, которая солгала, обвинив Пэти в несуществующей дискриминации учеников-мусульман на уроке свободы слова, на котором, как выяснилось, она не присутствовала. Он признал во время слушаний, что его поступок "непоправим и непростителен".

В ходе расследования выяснилось, что Абдуллах Анзоров узнал о споре вокруг Самуэля Пати именно из сообщений и видео, размещенных Брахимом Чниной. В видеоролике Чины говорилось об "учителе-изгое", совершившем"отвратительный" поступок.

Суд может признать этих фигурантов виновными в провокации терроризма, отягченной использованием онлайн-платформ и соцсетей. Им грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в 100 тысяч евро.

Юсуф Чинар, Исмаэль Гамаев, Лукман Ингар и Присцилла Мангель

Эти четверо мужчин и единственная в деле женщина-фигурант представлены обвинением как члены "джихадосферы" - они были собеседниками и друзьями Анзорова в соцсетях. Все, кроме, Гамаева, отрицают какую-либо причастность к убийству.

Related

Суд может признать их виновными в подстрекательстве к терроризму или апологии терроризма, что карается 7 годами лишения свободы и штрафом в размере 100 тысяч евро.

Анзоров и сирийские повстанцы

Убийца учителя, как выяснилось в ходе следствия, был связан с движением "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ), свергнувшим режим Башара Асада в Сирии. Доказано, что Анзоров, Гамаев и Ингар контактировали, по крайней мере, с одним из членов группировки, Фарруком Файзимтовым. Файзимтов, которому на момент убийства Самуэля Пати было 24 года, вел пропагандистскую деятельность из сирийского Идлиба, оплота ХТШ.

Файзимтов подозревается в том, что 13 сентября 2020 года, за месяц до убийства, он разместил в соцсетях видео, направленное против Франции. В день обезглавливания, 16 октября, Анзаров обменялся с ним сообщениями и фото. Он также писал восторженные комментарии об ХТШ, называя движение "лучшей группой, чтобы вести настоящий джихад".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Дело Самюэля Пати: друзья убийцы признаны соучастниками теракта

Франция: 6 бывших учащихся признаны виновными в соучастии в убийстве учителя Самюэля Пати

Семья убитого джихадистом учителя Самюэля Пати подала иск против государства