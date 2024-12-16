Дело об убийстве Самюэля Пати: обвинение озвучит заключительные аргументы

Наим Будауд и Азим Эпсирханов

Двум молодым мужчинам, Наиму Будау и Азиму Эпсирханову, друзьям убийцы Пати, 18-летнего чеченского исламиста-радикала Абдуллаха Анзорова, грозит самый суровый приговор - пожизненное заключение.

В суде утверждается, что Будауд подвозил Анзорова к школе в Конфлан-Сент-Онорин, а Эпсирханов якобы помог достать оружие. Оба предполагаемых сообщника утверждают, что не знали о намерениях Анзорова и свою вину отрицают.

На прошлой неделе Специальный суд присяжных Парижа предложил переквалифицировать дело Будауда и Эпсирханова в "преступный террористический сговор ", что предполагает до 30 лет тюрьмы. Адвокаты же настаивают на формулировке "преступный сговор" без определения "террористический". В такой формулировке срок наказания втрое меньше.

Абдельхаким Сефриуи и Брахим Чнина

65-летний исламский проповедник Абдельхаким Сефриуи, основатель прохамасовской ассоциации "Коллектив Шейх-Яссин", которая была распущена в октябре 2020 года, и 52-летний Брахим Чнина обвиняются в том, что способствовали "подготовке и распространению видеороликов, содержащих ложную или искаженную информацию, направленную на возбуждение чувства ненависти" против Пати.

Брахим Чнина - отец школьницы, которая солгала, обвинив Пэти в несуществующей дискриминации учеников-мусульман на уроке свободы слова, на котором, как выяснилось, она не присутствовала. Он признал во время слушаний, что его поступок "непоправим и непростителен".

В ходе расследования выяснилось, что Абдуллах Анзоров узнал о споре вокруг Самуэля Пати именно из сообщений и видео, размещенных Брахимом Чниной. В видеоролике Чины говорилось об "учителе-изгое", совершившем"отвратительный" поступок.

Суд может признать этих фигурантов виновными в провокации терроризма, отягченной использованием онлайн-платформ и соцсетей. Им грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в 100 тысяч евро.

Юсуф Чинар, Исмаэль Гамаев, Лукман Ингар и Присцилла Мангель

Эти четверо мужчин и единственная в деле женщина-фигурант представлены обвинением как члены "джихадосферы" - они были собеседниками и друзьями Анзорова в соцсетях. Все, кроме, Гамаева, отрицают какую-либо причастность к убийству.

Суд может признать их виновными в подстрекательстве к терроризму или апологии терроризма, что карается 7 годами лишения свободы и штрафом в размере 100 тысяч евро.

Анзоров и сирийские повстанцы

Убийца учителя, как выяснилось в ходе следствия, был связан с движением "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ), свергнувшим режим Башара Асада в Сирии. Доказано, что Анзоров, Гамаев и Ингар контактировали, по крайней мере, с одним из членов группировки, Фарруком Файзимтовым. Файзимтов, которому на момент убийства Самуэля Пати было 24 года, вел пропагандистскую деятельность из сирийского Идлиба, оплота ХТШ.

Файзимтов подозревается в том, что 13 сентября 2020 года, за месяц до убийства, он разместил в соцсетях видео, направленное против Франции. В день обезглавливания, 16 октября, Анзаров обменялся с ним сообщениями и фото. Он также писал восторженные комментарии об ХТШ, называя движение "лучшей группой, чтобы вести настоящий джихад".