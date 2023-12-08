Франция: 6 бывших учащихся признаны виновными в соучастии в убийстве учителя Самэля Пати

By Euronews

От 14 месяцев лишения свободы условно до шести месяцев лишения свободы с электронным мониторингом - таковы приговоры бывшим старшеклассникам

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Бывшие ученики средней школы города Конфлан-Сент-Онорин под Парижем были осуждены в столице Франции за причастность к убийству учителя Самюэля Пати джихадистом в 2020 году. Согласно заявлению французских властей, нападавшего звали Абдуллах Анзоров. Родился 12 марта 2002 года в Москве, во Францию попал ребёнком (в 2008 году), где вместе с семьей получил статус беженца.

Приговоры были вынесены с учетом "серьезности фактов", "личностных качеств" осужденных и их "развития", а также того факта, что преступления были "полностью установлены", как говорится в постановлении суда по делам несовершеннолетних. Он был зачитан в открытом судебном заседании после двухнедельного процесса за закрытыми дверями.