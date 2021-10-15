Франция вспоминает Самюэля Пати

В школах Франции - минута молчания, преподаватели и дети отдают дань памяти Самюэлю Пати, учителю истории, который год назад был убит и обезглавлен этническим чеченцем. Трагедия разыгралась в пригороде Парижа Конфлан Сент-Онорин, его жители говорят, что время не стирает остроты воспоминаний.

Саломон Асфаха, житель Конфлана, комментирует: "Я думаю, в головах людей что-то, связанное с Самюэлем Пати, останется навсегда, такое невозможно забыть, даже если внешне вы возвращаетесь к нормальной жизни".

Незадолго до гибели Самюэль Пати показывал ученикам карикатуры на исламского пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. Вскоре он начал получать угрозы.

Убийца - 18-летний Абдулах Анзоров - позднее написал в твиттере, что , "казнил" учителя за оскорбление пророка. Сесиль Рибе-Ретел, мать ученика школы, где работал Пати, отмечает: "Мы обязаны памяти Самюэля Пати не только букетами цветов и классным часом раз в год, мы обязаны ему гораздо большим, и это наша коллективная ответственность".

Французские власти квалифицировали убийство Пати как теракт, Париж пообещал усилить борьбу с радикальным исламом на территории республики. В годовщину трагедии президент Макрон примет родителей погибшего учителя. Сам Пати был посмертно награжден высшей французской наградой – орденом Почётного легиона.