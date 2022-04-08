Убийство Самюэля Пати можно было предотвратить, если бы французские правоохранители приняли должные меры. Так семья школьного учителя, ставшего жертвой джихадиста в 2020 году, аргументирует своё решение подать иск против государства.

На одном из уроков Пати показал ученикам колледжа карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. После чего в соцсетях была развернута кампания с оскорблениями и угрозами в адрес преподавателя.

16 октября он был обезглавлен у здания колледжа 18-летним беженцем из России чеченского происхождения.

По словам адвоката, полиция была обязана предоставить Самюэлю Пати защиту.

Вирджини Лерой, адвокат семьи Самюэля Пати: "Все критерии для этого были: были угрозы физической расправы, информация о нем - имя и местонахождение -циркулировали в соцсетях. То есть речь шла о нарушении принципа анонимности. Это очень важный критерий. Самого убийцу, Абдуллаха Анзорова, вычислила платформа «Фарос». Предупреждение об этом передали французской контрразведке, но оно не было обработано. __Мы знаем, что Анзоров искал потенциальных жертв в Твиттере. Он хотел вести джихад. Все это нужно было принять к сведению и нейтрализовать Анзорова административными или судебными мерами. Но этого не было сделано".

Министр Внутренних дел Франции, говоря о действиях правоохранительных органов в рамках дела Анзорова, подчеркнул, что им "не за что краснеть". Жеральд Дарманен пояснил, что убийца не числился в базе данных спецслужб, но саморадикализовался всего за несколько дней до нападения.