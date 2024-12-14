Будущее Сирии обсуждают в Иордании

Дипломаты из Турции, ЕС, США и арабских стран собираются на саммит в Иордании, чтобы обсудить транзит власти в Сирии. Иранцев, помогавших Асаду, на встречу не позвали. Глава МИД исламской республики опасается, что Сирия может превратиться в "тихую гавань" для террористов.
Спустя почти неделю после краха режима Асада тысячи людей по всей Сирии праздновали "победу революции" по призыву Ахмеда аш-Шараа, лидера вооружённой коалиции, захватившей власть в Дамаске.
Новые хозяева ситуации в стране – исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" – утверждают, что порвали со своим экстремистским прошлым.
В Вашингтоне и других западных столицах ясно дают понять, что ждут от повстанцев формирования "надёжного, инклюзивного и неконфессионального правительства".
В субботу дипломаты из США, ЕС, арабских стран и Турции встретятся в Иордании, чтобы обсудить политический транзит в Сирии.
Усилия региональных держав стремится координировать американский госсекретарь Энтони Блинкен, который уже посетил Турцию и Ирак.
В Багдаде он встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом аль-Судани, заявив, что обе страны хотят убедиться, что группировка "Исламское государство" не воспользовались переходным периодом в Сирии, чтобы попытаться восстановить свой потенциал.
Блинкен также подчеркнул важность "осуществления Ираком полного суверенитета" над своей территорией и воздушным пространством, чтобы помешать Ирану, бывшему союзнику Асада, переправлять оружие и технику в Сирию и Ливан, где он по-прежнему поддерживает "Хезболлах".
Иран: Сирия может превратиться в "тихую гавань" для террористов
В своей колонке для ливанской газеты Al Akhbar министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Сирия в настоящее время сталкивается с "трудным испытанием", добавив, что "есть опасение", что террористы "Аль-Каиды" и ИГИЛ сделают Сирию своей "тихой гаванью".
По его словам, часть проблем вызвана военным вмешательством Израиля, "за которым стоит Америка".
"Явная цель атак и интервенции – разрушить социальные структуры, научное богатство, экономическую инфраструктуру и оборонный потенциал Сирии", – утверждает Арагчи.
В Тегеране видят только один выход для Сирии, – "сохранить знамя независимости" и провести свободные выборы.
Новые воздушные атаки Израиля вблизи Дамаска
C момента падения режима Асада израильские военные нанесли сотни ударов по Сирии и заявили, что уничтожили сирийский флот и большую часть запасов стратегического оружия в стране, "чтобы оно не попало в руки экстремистов".
Британское НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека"(OSDH) сообщило в субботу, что израильские ВВС вновь атаковали военные позиции под Дамаском. "Удары ЦАХАЛ уничтожили научный институт", а также нанесли удар по "военному аэропорту", ракетным установкам и туннелям, заявили в НПО.
В пресс-релизе НПО говорится в общей сложности о семнадцати израильских авиаударах, по "военным объектам бывшего режима".
Израиль планирует оставить свою армию в буферной зоне с Сирией на всю зиму, заявил накануне министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
В четверг Биньямин Нетаньяху заявил, что крах режима Башара Асада "создал вакуум" в приграничье, подчеркнув, что присутствие израильских войск там временно, пока не будет гарантирована безопасность границы.