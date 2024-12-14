Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Будущее Сирии обсуждают в Иордании

Праздничная демонстрация после пятничной молитвы в Дамаске, 13 декабря 2024 года.
Праздничная демонстрация после пятничной молитвы в Дамаске, 13 декабря 2024 года. Авторское право  Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Alexander Kazakevich
Дипломаты из Турции, ЕС, США и арабских стран собираются на саммит в Иордании, чтобы обсудить транзит власти в Сирии. Иранцев, помогавших Асаду, на встречу не позвали. Глава МИД исламской республики опасается, что Сирия может превратиться в "тихую гавань" для террористов.

Спустя почти неделю после краха режима Асада тысячи людей по всей Сирии праздновали "победу революции" по призыву Ахмеда аш-Шараа, лидера вооружённой коалиции, захватившей власть в Дамаске.

Новые хозяева ситуации в стране – исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" – утверждают, что порвали со своим экстремистским прошлым.

В Вашингтоне и других западных столицах ясно дают понять, что ждут от повстанцев формирования "надёжного, инклюзивного и неконфессионального правительства".

Праздничная демонстрация после первой пятничной молитвы после бегства Башара Асада из Сирии, 13 декабря 2024 года.
В субботу дипломаты из США, ЕС, арабских стран и Турции встретятся в Иордании, чтобы обсудить политический транзит в Сирии.

Усилия региональных держав стремится координировать американский госсекретарь Энтони Блинкен, который уже посетил Турцию и Ирак.

В Багдаде он встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом аль-Судани, заявив, что обе страны хотят убедиться, что группировка "Исламское государство" не воспользовались переходным периодом в Сирии, чтобы попытаться восстановить свой потенциал.

Блинкен также подчеркнул важность "осуществления Ираком полного суверенитета" над своей территорией и воздушным пространством, чтобы помешать Ирану, бывшему союзнику Асада, переправлять оружие и технику в Сирию и Ливан, где он по-прежнему поддерживает "Хезболлах".

Иран: Сирия может превратиться в "тихую гавань" для террористов

В своей колонке для ливанской газеты Al Akhbar министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Сирия в настоящее время сталкивается с "трудным испытанием", добавив, что "есть опасение", что террористы "Аль-Каиды" и ИГИЛ сделают Сирию своей "тихой гаванью".

По его словам, часть проблем вызвана военным вмешательством Израиля, "за которым стоит Америка".

"Явная цель атак и интервенции – разрушить социальные структуры, научное богатство, экономическую инфраструктуру и оборонный потенциал Сирии", – утверждает Арагчи.

В Тегеране видят только один выход для Сирии, – "сохранить знамя независимости" и провести свободные выборы.

Новые воздушные атаки Израиля вблизи Дамаска

C момента падения режима Асада израильские военные нанесли сотни ударов по Сирии и заявили, что уничтожили сирийский флот и большую часть запасов стратегического оружия в стране, "чтобы оно не попало в руки экстремистов".

Британское НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека"(OSDH) сообщило в субботу, что израильские ВВС вновь атаковали военные позиции под Дамаском. "Удары ЦАХАЛ уничтожили научный институт", а также нанесли удар по "военному аэропорту", ракетным установкам и туннелям, заявили в НПО.

В пресс-релизе НПО говорится в общей сложности о семнадцати израильских авиаударах, по "военным объектам бывшего режима".

Израиль планирует оставить свою армию в буферной зоне с Сирией на всю зиму, заявил накануне министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

В четверг Биньямин Нетаньяху заявил, что крах режима Башара Асада "создал вакуум" в приграничье, подчеркнув, что присутствие израильских войск там временно, пока не будет гарантирована безопасность границы.

