Уходящее правительство Сирии сдаст дела до марта

By Euronews и AP

Уходящий кабмин Сирии встретился с назначенным временным премьер-министром Мухаммедом аль-Баширом для организации передачи власти.

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В Сирии назначили временного главу правительства: этот пост предложен Мухаммеду аль-Баширу сроком до 1 марта. Ему поручено сформировать кабинет министров на переходный период. Уходящий премьер Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали, работавший при президенте Асаде, заявил, что передаст дела новой команде, как только она займет свои места.

Аль-Башир - глава "Правительства Спасения Сирии", оппозиционной структуры, которая действовала как альтернатива официальному правительству и осуществляла управление на занятой повстанцами территории в провинции Идлиб

Наблюдатели говорят о высоких шансах спокойной передачи власти. По сообщениям СМИ, обстановка в сирийских городах стабильная, постепенно открываются магазины, а центральный банк страны сообщил, что возобновляет работу. Продолжается освобождение заключенных из тюрем. Повстанцы заявили, что объявят амнистию для солдат, призванных в правительственную армию Асада, а также предоставить женщинам полную свободу в дресс- коде и жизненном выборе.