NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Уходящее правительство Сирии сдаст дела до марта

Сирийские граждане размахивают революционным флагом и выкрикивают лозунги во время празднования второго дня захвата города повстанцами в Дамаске, Сирия, понедельник
Сирийские граждане размахивают революционным флагом и выкрикивают лозунги во время празднования второго дня захвата города повстанцами в Дамаске, Сирия, понедельник Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Уходящий кабмин Сирии встретился с назначенным временным премьер-министром Мухаммедом аль-Баширом для организации передачи власти.

РЕКЛАМА

В Сирии назначили временного главу правительства: этот пост предложен Мухаммеду аль-Баширу сроком до 1 марта. Ему поручено сформировать кабинет министров на переходный период. Уходящий премьер Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали, работавший при президенте Асаде, заявил, что передаст дела новой команде, как только она займет свои места.

Аль-Башир - глава "Правительства Спасения Сирии", оппозиционной структуры, которая действовала как альтернатива официальному правительству и осуществляла управление на занятой повстанцами территории в провинции Идлиб

Наблюдатели говорят о высоких шансах спокойной передачи власти. По сообщениям СМИ, обстановка в сирийских городах стабильная, постепенно открываются магазины, а центральный банк страны сообщил, что возобновляет работу. Продолжается освобождение заключенных из тюрем. Повстанцы заявили, что объявят амнистию для солдат, призванных в правительственную армию Асада, а также предоставить женщинам полную свободу в дресс- коде и жизненном выборе.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Каллас: "Переходный период создаст огромные проблемы в Сирии и в регионе"

Что мы знаем о судьбе российских военных баз в Сирии?

Израиль нанес удары более чем по 250 сирийским военным объектам