Россия в пятницу провела массированную воздушную атаку на Украину, задействовав десятки крылатых ракет и беспилотников.

Мишению российских военных стала энергетическая инфраструктура Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, написавший на своей странице в Facebook: "Враг продолжает свой террор".

Галущенко заявил, что энергетики делают все необходимое, чтобы "минимизировать негативные последствия для энергосистемы", и пообещал опубликовать более подробную информацию об ущербе, как только позволит ситуация с безопасностью.

Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске нескольких ударных беспилотников, после чего в воздушном пространстве страны появились рои крылатых ракет. По данным украинских ВВС, Россия также использовала баллистические ракеты "Кинжал" против западных регионов Украины.

Как сообщается, мишенью российских ударов стали объекты в западных областях, в частности, на Львовщине и Ивано-Франковщине. Обстрелам также подверглись Черниговская область и Никопольский район Днепропетровской области.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях оборудования ее электростанций.

Это не первая подобная атака России, усиливающая опасения, что с наступлением зима Кремль будет стремиться подорвать энергетические мощности Украины.

С момента начала вторжения в феврале 2022 года Россия постоянно наносит удары по энергосистеме Украины, что приводит к отключению важнейших систем отопления и снабжения питьевой водой в суровые зимние месяцы в явной попытке сломить дух и решимость украинцев. Москва заявила, что эти атаки направлены на то, чтобы подорвать оборонную промышленность Украины, производящую ракеты, беспилотники, бронетехнику и артиллерию, а также другие виды вооружений.

В предыдущей массированной атаке 28 ноября было задействовано около 200 ракет и беспилотников, в результате чего более миллиона домов остались без электричества, пока аварийные бригады не восстановили поставки.

"Цель достигнута" - МО РФ

В минобороны РФ заявили, что обстрел энергетических объектов Украины стал ответом на "удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог 11 декабря".

"В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса, - говорится в сообщении ведомства. - Цель удара достигнута. Все объекты поражены".

Зеленский призвал мировых лидеров дать ответ на обстрел

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине 93 ракеты, из которых 81 была сбита, в том числе 11 крылатых ракет благодаря истребителям F-16. Кроме того, Москва применила около 200 беспилотников. По его словам, этот удар по украинской энергетике стал одним из самых масштабных.

Зеленский в очередной раз призвал мировых лидеров отреагировать на массированную атаку, предоставив Украине современные системы противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot, для эффективного перехвата ракет. Также он отметил необходимость усиления санкций против России, чтобы ограничить ее способность производить оружие.

"Очередной российский ракетный удар по Украине, - написал Зеленский Telegram. - Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике.

Это такой "мирный" план Путина - уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар - массовая реакция. Только так останавливается террор.

Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны "пэтриоты", чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет.

Болтовня Путина не останавливает - нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло.

Мир может остановить это безумие, и для этого прежде всего надо остановить безумие в Москве, которое уже 20+ лет отдает приказы на террор. Сила нужна. Украина благодарна всем, кто помогает".