Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Республиканцы получили большинство мест в Палате представителей США

Зал заседаний Палаты представителей перед началом церемонии "О положении дел в стране" во вторник вечером, 1 марта 2022 года, в Капитолии в Вашингтоне.
Зал заседаний Палаты представителей перед началом церемонии "О положении дел в стране" во вторник вечером, 1 марта 2022 года, в Капитолии в Вашингтоне. Авторское право  Julia Nikhinson/The Hill
Авторское право Julia Nikhinson/The Hill
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Дональд Трамп выдвинул кандидатуры на должности госсекретаря и главы Нацразведки в будущей администрации.

РЕКЛАМА

Республиканцы получили достаточно мест, чтобы контролировать Палату представителей США, завершив приход партии к власти и закрепив свое влияние на правительство США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом.

Благодаря победе в Аризоне и Калифорнии республиканцы получают уже 218 голосов в Палате представителей, что дает им большинство.

Ранее республиканцы отвоевали у Демократической партии контроль над Сенатом.

Лидеры республиканцев, получив с таким трудом завоеванное большинство, рассчитывают на то, что им удастся перекроить федеральное правительство и быстро реализовать видение Трампа для страны.

Будущий президент пообещал провести крупнейшую в истории США операцию по депортации, расширить налоговые льготы, наказать своих политических врагов, взять под контроль самые мощные инструменты федерального правительства и перестроить экономику США.

Победа республиканцев на выборах гарантирует, что Конгресс США будет на борту этой программы, а демократы будут практически бессильны ее остановить.

Когда Трамп был избран президентом в 2016 году, республиканцы также победили в Конгрессе, но он все равно столкнулся с лидерами-республиканцами, не приемлющими его политические идеи, а также с Верховным судом, в котором большинство составляют либералы. Но не в этот раз.

Вернувшись в Белый дом, Трамп будет работать с Республиканской партией, полностью преобразованной его движением "Сделаем Америку снова великой", и Верховным судом, в котором доминируют консервативные судьи, включая трех, которых он назначил.

Трамп выбирает свою команду

В среду Трамп на пост госсекретаря США выдвинул сенатора-республиканца от Флориды Марка Рубио, известного своей жесткой позицией по отношению к Китаю, Ирану и Кубе. Он выступает за безоговорочную поддержку Израиля. В отношении российского вторжения в Украину он недавно заявил, что Киев не может рассчитывать на возвращение всех захваченных силами РФ территорий.

Трамп также сообщил, что предлагает кандидатуру Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Бывшая демократка Габбард, ставшая сторонницей Трампа, является ветераном Национальной гвардии армии США. В 2020 году безуспешно баллотировалась в президенты от демократов на праймериз, а в 2022 году заявила, что покидает Демократическую партию.

Габбард служила в армии США в Кувейте и Ираке и на протяжении четырех сроков представляла штат Гавайи в Конгрессе Гавайи. Критики указывают на отсутствие у нее опыта в разведке, а также обвиняют в симпатиях в авторитарным лидерам, таким Владимир Путин и Башар Ассад. Она выступает против выделения помощи Киеву.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Как победа Трампа отразится на отношениях ЕС и Китая?

США предоставят гарантии безопасности для Украины

Саммит на Аляске: Трампу не удалось добиться от Путина прекращения огня в Украине