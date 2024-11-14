Республиканцы получили большинство мест в Палате представителей США

РЕКЛАМА

Республиканцы получили достаточно мест, чтобы контролировать Палату представителей США, завершив приход партии к власти и закрепив свое влияние на правительство США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом.

Благодаря победе в Аризоне и Калифорнии республиканцы получают уже 218 голосов в Палате представителей, что дает им большинство.

Ранее республиканцы отвоевали у Демократической партии контроль над Сенатом.

Лидеры республиканцев, получив с таким трудом завоеванное большинство, рассчитывают на то, что им удастся перекроить федеральное правительство и быстро реализовать видение Трампа для страны.

Будущий президент пообещал провести крупнейшую в истории США операцию по депортации, расширить налоговые льготы, наказать своих политических врагов, взять под контроль самые мощные инструменты федерального правительства и перестроить экономику США.

Победа республиканцев на выборах гарантирует, что Конгресс США будет на борту этой программы, а демократы будут практически бессильны ее остановить.

Когда Трамп был избран президентом в 2016 году, республиканцы также победили в Конгрессе, но он все равно столкнулся с лидерами-республиканцами, не приемлющими его политические идеи, а также с Верховным судом, в котором большинство составляют либералы. Но не в этот раз.

Вернувшись в Белый дом, Трамп будет работать с Республиканской партией, полностью преобразованной его движением "Сделаем Америку снова великой", и Верховным судом, в котором доминируют консервативные судьи, включая трех, которых он назначил.

Трамп выбирает свою команду

В среду Трамп на пост госсекретаря США выдвинул сенатора-республиканца от Флориды Марка Рубио, известного своей жесткой позицией по отношению к Китаю, Ирану и Кубе. Он выступает за безоговорочную поддержку Израиля. В отношении российского вторжения в Украину он недавно заявил, что Киев не может рассчитывать на возвращение всех захваченных силами РФ территорий.

Трамп также сообщил, что предлагает кандидатуру Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Бывшая демократка Габбард, ставшая сторонницей Трампа, является ветераном Национальной гвардии армии США. В 2020 году безуспешно баллотировалась в президенты от демократов на праймериз, а в 2022 году заявила, что покидает Демократическую партию.

Габбард служила в армии США в Кувейте и Ираке и на протяжении четырех сроков представляла штат Гавайи в Конгрессе Гавайи. Критики указывают на отсутствие у нее опыта в разведке, а также обвиняют в симпатиях в авторитарным лидерам, таким Владимир Путин и Башар Ассад. Она выступает против выделения помощи Киеву.