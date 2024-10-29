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Как победа Трампа отразится на отношениях ЕС и Китая?

Председатель КНР Си Цзиньпин и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Председатель КНР Си Цзиньпин и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Авторское право Andrew Harnik/AP
Авторское право Andrew Harnik/AP
By Paula SolerAmandine Heiss
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ЕС заявил, что хочет минимизировать риски в отношениях с Пекином, но может ли блок столкнуться с давлением и ужесточить свою позицию, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на следующей неделе?

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Последние опросы показывают, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии Камала Харрис идут вровень в гонке за пост президента США, и Европа готовится ко всем возможным сценариям и последствиям.

По мнению экспертов, с которыми консультировался Euronews, победа Трампа, скорее всего, будет означать снижение предсказуемости, сокращение сотрудничества с глобальными союзниками, такими как ЕС, и усиление торговой напряженности с Китаем.

Европе следует ожидать увеличения тарифов, санкций и давления с целью разрыва отношений с Китаем, сказала в интервью Euronews Джерен Эргенч, научный сотрудник Центра исследований европейской политики. По ее словам, главное различие может заключаться в том, как оба претендента на пост президента будут реализовывать меры.

"Администрация Харрис будет придерживаться более институционального подхода, в то время как администрация Трампа будет делать это более индивидуально", - сказала Эргенч.

Бывший президент Трамп уже пригрозил ввести тарифы на европейский импорт, поставил под сомнение обязательства НАТО в случае вторжения России и даже пригрозил сократить финансирование США разрушенной войной Украины.

Однако позиция Трампа в отношении Китая менее предсказуема, учитывая его неоднозначные высказывания о Тайване, пекинском руководстве, торговой и промышленной политике.

В конце лета кандидат от республиканцев в интервью Fox News прокомментировал свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что "не было большего критика Китая, чем я".

"Но я уважаю Китай, уважаю председателя Си, и у меня с ними прекрасные отношения", - добавил Трамп, пообещав, что в будущем у него будут хорошие отношения с этой страной.

Вице-президент Харрис, напротив, в своих предыдущих заявлениях подтвердила поддержку Тайваня со стороны США и более откровенно высказалась о соблюдении прав человека в Китае.

С Харрис "мы увидим продолжение того, что было при Байдене, что означает больше координации, больше обмена информацией и больше согласования политики, что является как положительным, так и отрицательным фактором", - сказала Франческа Гиретти, директор по исследованиям RAND Europe.

По мнению Марио Эстебана, позиция США не повлияет на позицию ЕС по правам человека в Китае, но сделает блок более изолированным в глобальном масштабе - и будет иметь последствия для торговли.

"Теоретически, администрация Трампа будет менее геополитичной, чем администрация Харрис, и в большей степени уйдет в сферу экономического протекционизма", - сказал Эстебан, старший аналитик испанского аналитического центра Elcano Royal Institute.

По мнению Эстебана, противодействие Трампа программе борьбы с изменением климата может также укрепить руки европейцев, скептически относящихся к "зеленой" сделке ЕС.

Целевая группа ЕС по "защите от Трампа"

Целевая группа Европейской комиссии в последние месяцы анализировала сценарии развития событий в США после выборов и их последствия для Европы, включая возможную эскалацию напряженности между Пекином и Вашингтоном.

С 2016 года, когда Трамп впервые был избран президентом, отношения США с Китаем ухудшились, перейдя к подходу "маленький двор, высокие заборы" - жесткие ограничения на небольшое количество технологий со значительным военным потенциалом, наряду с нормальным экономическим обменом в других областях.

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Но Китай - второй по величине торговый партнер ЕС после США, так что Брюсселю будет нелегко добиться жесткости в отношениях с азиатским гигантом, даже если давление со стороны США усилится.

"Европа будет сопротивляться, потому что на стороне ЕС так много действующих лиц, и даже внутри ЕС нет консенсуса между институтами по о снижении критической зависимости и уязвимости блока", - сказала Эргенч.

В последние годы Китай является одновременно экономическим конкурентом, партнером и системным соперником ЕС; несмотря на растущую напряженность, обе страны сильно зависят друг от друга в экономическом плане.

"Победа Трампа будет означать, что в некоторых случаях Европа предпримет шаги по улучшению отношений с Китаем (Германия - самый яркий пример), но в других случаях она просто будет стремиться к стратегической автономии", - сказала Euronews Алисия Гарсия Эрреро, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

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В 2023 году дефицит в торговле ЕС с Китаем составит 292 миллиарда евро, причем среди наиболее импортируемых товаров будут телекоммуникационное оборудование и электротехника.

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