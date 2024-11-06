Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Республиканцы завоёвывают большинство в Сенате

Капитолий США
Капитолий США Авторское право  euronews
Авторское право euronews
By Kamuran Samar и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

На выборах 5 ноября обновится треть мест в верхней палате Конгресса США, где на данный момент большинство у демократов. Но баланс может измениться.

Последние обновления: республиканцы завоёвывают большинство в Сенате. Сенатор-республиканец от штата Небраска Деб Фишер сумела сохранить своё место, победив независимого кандидата Дэна Осборна. Благодаря этой победе республиканцы получили большинство в Сенате. Теперь у них 51 место против 49 у демократов, и разрыв может ещё увеличиться.

Президент США решает не всё. Враждебный парламент может существенно затруднить пребывание в Овальном кабинете, поэтому борьба будет разворачиваться за каждое место.

В настоящее время у демократов небольшое большинство в верхней палате – 51 место, включая четырёх независимых сенаторов, которые участвуют в выборах, в то время как республиканцы занимают 49 мест. В этом избирательном цикле на кону треть мест (34 мандата), и у обеих партий есть шанс изменить баланс сил.

Следите за ходом голосования по мере поступления результатов:

Ставки особенно высоки для демократов, которым предстоит тяжёлая борьба в восьми штатах, где преимущество у республиканцев.

Обе партии будут мериться силами в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании – ключевых штатах на выборах президента, которые часто называют "голубой стеной" из-за относительно стабильного голосования за демократов. Победа республиканцев в этих штатах существенно изменит расклад сил в Сенате.

Ночь и утро выборов на Euronews:

