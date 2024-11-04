Кому достанется Палата представителей?

В то время как всё внимание на выборах прикована к президентской гонке между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, избиратели также решают, кто будет представлять их в Конгрессе.

Исход этих гонок определит расстановку сил в американском парламенте, повлияет на законодательную повестку дня, включая такие вопросы, как военная помощь, здравоохранение, экономика, борьба с изменением климата и миграция.

В настоящее время демократы имеют незначительное большинство в Сенате, в то время как у республиканцев небольшой перевес в Палате представителей. Все 435 мест в Палате представителей и треть мест (34) в Сенате выставлены на голосование.

Кто будет контролировать Палату представителей США? В ночь выборов Euronews ведёт прямую текстовую трансляцию. Следите за ходом голосования по мере поступления результатов:

Борьба за места в Палату представителей проходит и за пределами колеблющихся штатах на выборах президента, в том числе в Нью-Йорке и Калифорнии.

Если демократы возьмут Палату представителей, а республиканцы – Сенат, что возможно, это будет первый случай, когда обе палаты Конгресса перейдут к противоположным политическим партиям.

Результаты президентской гонки для вас будут публиковаться здесь.