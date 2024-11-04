Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Кому достанется Палата представителей?

Кто возьмет под контроль Палату представителей США?
Кто возьмет под контроль Палату представителей США? Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Kamuran Samar
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Президент США решает не всё. Это было наглядно видно на примере пакета военной помощи Украине, который блокировался конгрессменами. Кого будет больше в нижней палате – демократов или республиканцев? Результаты будут появляться здесь в режиме реального времени.

В то время как всё внимание на выборах прикована к президентской гонке между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, избиратели также решают, кто будет представлять их в Конгрессе.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Исход этих гонок определит расстановку сил в американском парламенте, повлияет на законодательную повестку дня, включая такие вопросы, как военная помощь, здравоохранение, экономика, борьба с изменением климата и миграция.

В настоящее время демократы имеют незначительное большинство в Сенате, в то время как у республиканцев небольшой перевес в Палате представителей. Все 435 мест в Палате представителей и треть мест (34) в Сенате выставлены на голосование.

Кто будет контролировать Палату представителей США? В ночь выборов Euronews ведёт прямую текстовую трансляцию. Следите за ходом голосования по мере поступления результатов:

Борьба за места в Палату представителей проходит и за пределами колеблющихся штатах на выборах президента, в том числе в Нью-Йорке и Калифорнии.

Если демократы возьмут Палату представителей, а республиканцы – Сенат, что возможно, это будет первый случай, когда обе палаты Конгресса перейдут к противоположным политическим партиям.

Результаты президентской гонки для вас будут публиковаться здесь.

