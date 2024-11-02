Американцы выбирают: подсчёт голосов в режиме реального времени

Кто будет руководить крупнейшей экономикой мира в течение следующих четырёх лет?

Все внимание приковано к напряжённой дуэли между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, но на кону сегодня – не только Белый дом: американцы также обновят 34 из 100 мест в Сенате и изберут 435 членов Палаты представителей.

Как изменится расстановка сил в Конгрессе?

Начиная с полуночи по центральноевропейскому времени Euronews будет передавать результаты выборов в режиме реального времени:

В первую очередь голосование завершится в штатах на Восточном побережье, а в шести из колеблющихся штатах избирательные участки будут закроются около 1:00 по центральноевропейскому времени.

Кто объявит победителя?

Это одна из (многочисленных) особенностей американских выборов: не ЦИК и не МВД, а информационное агентство Associated Press (AP) играет решающую роль в подсчёте голосов и объявлении победителя.

Обычно победителя объявляют в ночь выборов, но в 2020 году на подсчёт всех бюллетеней ушло несколько дней.

Следует также отметить, что более 82 миллионов американцев уже проголосовали досрочно: на участках или по почте.

Однако из-за различий в правилах обработки голосов в разных штатах может потребоваться несколько дней, чтобы определить, кто будет объявлен избранным президентом – Дональд Трамп или Камала Харрис.