Дональд Трамп избран 47-м президентом США

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп избран 47-м американским президентом.

По предварительным данным, он победил как минимум в четырех из семи колеблющихся штатах: Пенсильвании, Висконсине, Джорджии и Северной Каролине.

По прогнозу телеканала CNN, Дональд Трамп набирает не менее 276 из 538 голосов выборщиков, и этого достаточно для того, чтобы занять Белый дом. По прогнозу информагентства Associated Press, — не менее 277.

Официальных результатов еще не объявлено, но ситуация вряд ли изменится.

Выборы в США — непрямые, голосование проходит по принципу "победитель получает всё" (winner-take-all). Это означает, что сначала голосуют обычные американцы, а затем — представители штата в так называемой Коллегии выборщиков. Все голоса штата (их количество зависит от населения, от 3 до 54) отходят набравшему большинство в прямом народном голосовании кандидату.

Обращение Трампа

Дональд Трамп уже выступил перед сторонниками во Флориде, назвал себя 47-м президентом США и пообещал, что его новый срок станет "золотой эпохой" в истории Соединенных Штатов. Он также пообещал "залечить раны страны".

Республиканец также поблагодарил за поддержку миллиардера Илона Маска.

"У нас новая звезда, звезда родилась: Илон, — сказал он. — Он удивительный парень, мы сегодня сидели вместе. Знаете, он провел две недели в Филадельфии, в разных частях Пенсильвании, проводя предвыборную кампанию".

"Он супергений, мы должны защищать наших супергениев", — добавил Трамп.

Он также рассказал, как его впечатлил запуск ракеты-носителя Super Heavy. Кроме того, по словам Трампа, система Starlink "спасла жизни" людей во время урагана Хелен.

Свое выступление будущий президент США закончил танцем под песню Y.M.C.A.

Мировые поздравления

Официальные результаты пока не объявлены, но республиканца уже поздравляют с победой мировые лидеры.

Так его уже поздравили президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Венгерский премьер Виктор Орбан назвал победу Трампа "величайшим возвращением в политической истории США".

В отличие от предыдущего срока президента США, теперь Конгресс, вероятно, также будет республиканским, что значительно упростит продвижение реформ.