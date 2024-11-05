Президентские выборы в США: Трамп проголосовал во Флориде, Харрис отправила бюллетень по почте

Дональд Трамп проголосовал во Флориде

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп со своей супругой Меланией проголосовали во Флориде. "Я чувствую себя очень уверенно. Мы побеждаем с очень большим отрывом сегодня. Все выглядит так, что явка республиканцев на участки для голосования очень высокая. Давайте посмотрим, чем это закончится. Но кажется, что республиканцы пришли на участки в едином порыве", - заявил Трамп журналистам.

Соратник Трампа, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс пришел на избирательный участок в своем родном штате Огайо в городе Цинциннати. "Знаете, я чувствую себя довольно хорошо. Никогда не знаешь, что будет дальше, но я чувствую уверенность по поводу этой гонки", — сказал республиканец репортерам. Он добавил, что вечером отправится в штат Флорида для встречи с Трампом, чтобы наблюдать за ходом голосования. СМИ сообщают, что к Трампу присоединится Илон Маск.

Камала Харрис проголосовала по почте

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис проголосовала по почте. В видео, опубликованном в социальных сетях Харрис призвала американцев активно голосовать и выразила уверенность в своей победе. Кандидат в вице-президенты Тим Уолз исполнил гражданский долг еще 23 октября вместе со своей женой Гвен и сыном Гасом в Сент-Поле, штат Миннесота.

Ночь после выборов Камала Харрис проведет в своем родном Говардском университете в Вашингтоне. Накануне во время своего последнего предвыборного митинга в Пенсильвании она обратилась к избирателям с позитивным посланием: "Импульс на вашей стороне. Вы чувствуете это?"

Когда станут известны результаты выборов?

Есть несколько возможных вариантов. Победителя могут объявить уже в ночь после дня голосования или утром 6 ноября. Однако может так случиться, что имя следующего президента станет известно через несколько дней или даже недель: высока вероятность того, что разрыв между кандидатами, в том числе в колеблющихся штатах, будет настолько небольшим, что потребуется пересчет голосов.