Президентские выборы в США: Трамп проголосовал во Флориде, Харрис отправила бюллетень по почте

Америка голосует на президентских выборах. И Дональд Трамп от республиканцев, и Камала Харрис от демократов уверены в своей победе.

Дональд Трамп проголосовал во Флориде

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп со своей супругой Меланией проголосовали во Флориде. "Я чувствую себя очень уверенно. Мы побеждаем с очень большим отрывом сегодня. Все выглядит так, что явка республиканцев на участки для голосования очень высокая. Давайте посмотрим, чем это закончится. Но кажется, что республиканцы пришли на участки в едином порыве", - заявил Трамп журналистам.

Соратник Трампа, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс пришел на избирательный участок в своем родном штате Огайо в городе Цинциннати. "Знаете, я чувствую себя довольно хорошо. Никогда не знаешь, что будет дальше, но я чувствую уверенность по поводу этой гонки", — сказал республиканец репортерам. Он добавил, что вечером отправится в штат Флорида для встречи с Трампом, чтобы наблюдать за ходом голосования. СМИ сообщают, что к Трампу присоединится Илон Маск.

Камала Харрис проголосовала по почте

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис проголосовала по почте. В видео, опубликованном в социальных сетях Харрис призвала американцев активно голосовать и выразила уверенность в своей победе. Кандидат в вице-президенты Тим Уолз исполнил гражданский долг еще 23 октября вместе со своей женой Гвен и сыном Гасом в Сент-Поле, штат Миннесота.

Ночь после выборов Камала Харрис проведет в своем родном Говардском университете в Вашингтоне. Накануне во время своего последнего предвыборного митинга в Пенсильвании она обратилась к избирателям с позитивным посланием: "Импульс на вашей стороне. Вы чувствуете это?"

Когда станут известны результаты выборов?

Есть несколько возможных вариантов. Победителя могут объявить уже в ночь после дня голосования или утром 6 ноября. Однако может так случиться, что имя следующего президента станет известно через несколько дней или даже недель: высока вероятность того, что разрыв между кандидатами, в том числе в колеблющихся штатах, будет настолько небольшим, что потребуется пересчет голосов.

