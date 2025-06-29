Байден и Харрис проводили в последний путь экс-спикера палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман

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Бывший президент США Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис были среди более чем 1000 приглашенных на похороны бывшего спикера-демократа палаты представителей штата Миннесота Мелиссы Хортман.

Она была застрелена двумя неделями ранее человеком, выдававшим себя за офицера полиции.

Ее муж Марк также был убит во время нападения, в то время как сенатор штата и его жена получили серьезные ранения.

Фотографии Марка и Мелиссы Хортман выставлены в базилике Святой Марии во время их похорон в Миннеаполисе. Alex Kormann/ 2025 Star Tribune

"Мелисса Хортман останется в памяти как самый влиятельный оратор в истории Миннесоты. Я буду помнить ее как близкого друга, наставника и самого талантливого законодателя, которого я когда-либо знал", - сказал губернатор Тим Уолз в своей надгробной речи.

"В течение семи лет я имел честь подписывать ее программы в качестве законов. Я знаю, что миллионы жителей Миннесоты смогут жить лучше, потому что она и Марк выбрали государственную службу и политику".

Хортман помогла принять обширную программу либеральных инициатив, включая бесплатные обеды для учеников государственных школ, а также расширенную защиту абортов и прав транссексуалов.

На похоронах также присутствовали десятки действующих и бывших законодателей штата от обеих партий и другие выборные должностные лица, работавшие с Хортман.

Мужчина, обвиняемый в убийстве Хортманов в их доме в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Парк 14 июня и в ранении сенатора-демократа от штата Джона Хоффмана и его жены Иветт в их доме в соседнем Чамплине, в пятницу выступил в суде с кратким заявлением. Следующее заседание - в четверг. Мотивы преступления до сих пор не ясны.