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Байден и Харрис проводили в последний путь экс-спикера палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман

Бывший президент США Джо Байден стоит на коленях во время молитвы на похоронах Марка и Мелиссы Хортман в базилике Святой Марии в Миннеаполисе, штат Миннеаполис, в субботу, 28 июня 20 г.
Бывший президент США Джо Байден стоит на коленях во время молитвы на похоронах Марка и Мелиссы Хортман в базилике Святой Марии в Миннеаполисе, штат Миннеаполис, в субботу, 28 июня 20 г. Авторское право Alex Kormann/ 2025 Star Tribune
Авторское право Alex Kormann/ 2025 Star Tribune
By Euronews и AP
Опубликовано
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Бывший спикер палаты представителей штата Миннесота, член Демпартии, Мелисса Хортман была отмечена за свои законодательные достижения и человечность на похоронах в субботу, где к более чем 1000 скорбящих присоединились бывший президент Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис.

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Бывший президент США Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис были среди более чем 1000 приглашенных на похороны бывшего спикера-демократа палаты представителей штата Миннесота Мелиссы Хортман.

Она была застрелена двумя неделями ранее человеком, выдававшим себя за офицера полиции.

Ее муж Марк также был убит во время нападения, в то время как сенатор штата и его жена получили серьезные ранения.

Фотографии Марка и Мелиссы Хортман выставлены в базилике Святой Марии во время их похорон в Миннеаполисе.
Фотографии Марка и Мелиссы Хортман выставлены в базилике Святой Марии во время их похорон в Миннеаполисе.Alex Kormann/ 2025 Star Tribune

"Мелисса Хортман останется в памяти как самый влиятельный оратор в истории Миннесоты. Я буду помнить ее как близкого друга, наставника и самого талантливого законодателя, которого я когда-либо знал", - сказал губернатор Тим Уолз в своей надгробной речи.

"В течение семи лет я имел честь подписывать ее программы в качестве законов. Я знаю, что миллионы жителей Миннесоты смогут жить лучше, потому что она и Марк выбрали государственную службу и политику".

Хортман помогла принять обширную программу либеральных инициатив, включая бесплатные обеды для учеников государственных школ, а также расширенную защиту абортов и прав транссексуалов.

На похоронах также присутствовали десятки действующих и бывших законодателей штата от обеих партий и другие выборные должностные лица, работавшие с Хортман.

Мужчина, обвиняемый в убийстве Хортманов в их доме в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Парк 14 июня и в ранении сенатора-демократа от штата Джона Хоффмана и его жены Иветт в их доме в соседнем Чамплине, в пятницу выступил в суде с кратким заявлением. Следующее заседание - в четверг. Мотивы преступления до сих пор не ясны.

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