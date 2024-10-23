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Расширенная встреча в рамках БРИКС вызывает беспокойство в Европе

Владимир Путин (слева) встречается с Си Цзиньпином (Китай) в 2022 году
Владимир Путин (слева) встречается с Си Цзиньпином (Китай) в 2022 году Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jack Schickler
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Китайский лидер Си Цзиньпин, индийский лидер Нарендра Моди, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и даже генеральный секретарь ООН примут участие в неоднозначной встрече в России группы, которая угрожает превзойти экономическое влияние ЕС.

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Расширенная встреча стран с развивающейся экономикой, проходящая в Казани, Россия, вызывает беспокойство среди политиков ЕС.

В клуб, образованный в 2009 году, теперь входят не только Бразилия, Китай, Индия, Россия и Южная Африка - первоначальные члены, чья аббревиатура дала название БРИКС, и чьи лидеры Си Цзиньпин, Нарендра Моди и Владимир Путин должны встретиться в ближайшие дни.

С 1 января к клубу также присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, создав блок, на долю которого приходится более 37 % мирового ВВП, и который потенциально может вступить в противоречие с другими институтами, такими как G7 и НАТО.

Но угроза существующей гегемонии под руководством США не является непосредственной, считает Стюарт Патрик, старший научный сотрудник аналитического центраиз Фонда Карнеги.

Сила или слабость в расширении?

"Это неформальный клуб, они в основном едины в том, против чего они выступают, а именно - против экономического порядка, который, по их мнению, настроен против них. На фоне разрыва свободной торговли, вторжения в Украину и напряженности вокруг Тайваня, отношения ЕС с Китаем дали трещину, а с Россией и вовсе оказали более или менее разрушенными. Но расширение членства в БРИКС может фактически ослабить альянс, - сказал Патрик в интервью Euronews. - По мере добавления новых членов разнообразие и неоднородность только усложнят для БРИКС выработку согласованного мировоззрения и политики. Все это выглядит очень впечатляюще на большой карте мира /.../, но что касается единства, то здесь, я думаю, придется почесать голову и дважды подумать. С региональными соперниками - Китаем и Индией - в группе уже есть внутренние противоречия; новые члены, такие как Саудовская Аравия и Иран, "исторически являются смертельными врагами".

Самым противоречивым потенциальным новым членом является Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган также посетит Россию.

Эта страна имеет вторую по величине армию в НАТО и исторически связана с Западом. Недавно её министр иностранных дел намекнул на то, что смена геополитического курса произошла из-за того, что Турции неоднократно отказывали в членстве в ЕС.

"Турция демонстрирует, что у нее есть другие дипломатические возможности и позиции, - говорит Стюарт. - Это позволяет Эрдогану накинуть на себя мантию защитника развивающихся держав, а не просто идти в ногу с Западом".

Но больше всего внимания привлекает присутствие другого европейца.

Антониу Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии, который сейчас является генеральным секретарем ООН, очевидно, примет участие в мероприятии. Украинское министерство иностранных дел в своем сообщении на сайте X назвало это "неправильным выбором, который не способствует делу мира" и "наносит ущерб репутации ООН".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис присоединился к хору голосов, назвав шаг Гутерриша "неприемлемым" в посте на сайте X.

Пресс-секретарь Гутерриша не ответил на просьбу Euronews о комментарии.

У Гутерриша могут быть законные причины для визита в Россию, например, содействие мирной инициативе, но Патрик относится к этому настороженно.

"Это может быть расценено как легитимация политики Владимира Путина. Я не вижу в этом ничего положительного", - сказал он.

Для других беспокойство по поводу БРИКС носит не геополитический, а экономический характер, учитывая потенциальную мощь блока, которая сейчас в два с половиной раза превышает экономическую мощь ЕС.

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Энрико Летта, бывший премьер-министр Италии, на этой неделе заявил, что саммит БРИКС подчеркнул необходимость для Европы объединить усилия и интегрировать свои экономики - тема доклада, который он подготовил ранее в этом году.

Укрепление единого рынка ЕС - это вопрос о том, "хотим ли мы в ближайшем будущем стать колонией США или Китая", - заявил Летта депутатам Европарламента в понедельник.

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