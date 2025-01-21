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Владимир Путин и Си Цзиньпин сверили часы после инаугурации Трампа

Обмен мнениями между Москвой и Пекином.
Обмен мнениями между Москвой и Пекином. Авторское право Gavriil Grigorov/Sputnik
Авторское право Gavriil Grigorov/Sputnik
By Euronews
Опубликовано
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Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи, подчеркнув общие задачи и хорошие личные связи.

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосаязи с соблюдением формальностей официальной встречи: за спинами лидеров были установлены государственные флаги. Собеседники подчеркнули свои крепкие личные связи; они, по словам Путина, не зависят от текущей международной обстановки. Российский президент заявил, что Москва и Пекин сообща выступают за развитие "более справедливого, многополярного миропорядка" и "неделимой безопасности" в Евразии.

Созвон лидеров России и Китая состоялся через день после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который обещает содействовать скорому завершению войны в Украине, проводя концепцию "мир посредством силы". Трамп сообщил, что готов к скорой встрече с Путиным, который в свою очередь также дал понять, что тоже открыт к сотрудничеству с новой администрацией США.

Зеленый свет диалогу с Вашингтоном дали и в Пекине: Си Цзиньпин отправил на инаугурацию Трампа своего заместителя Хань Чжэна в качестве спецпосланника.

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