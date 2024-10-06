Израиль расширяет операцию в Ливане: новые взрывы в Бейруте

РЕКЛАМА

Новые взрывы прогремели в южных пригородах Бейрута в воскресенье в рамках расширения операции Израиля в Ливане.

Авиаудары стали наноситься около полуночи после того, как израильские военные призвали жителей эвакуироваться из Дахии - на юге от Бейрута.

По заявлению ЦАХАЛ, их целями стали объекты "Хезболлах", включая несколько складов оружия и другие объекты инфраструктуры группировки.

ЦАХАЛ подтвердил, что наносил удары по целям вблизи Бейрута, и сообщил, что сбил несколько беспилотников и ракет, запущенных из Ливана.

Пламя и дым поднимаются после израильского авиаудара в Дахие, 6 октября 2024 года Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Выступая в субботу вечером, пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что с начала наземной операции 30 сентября израильские войска убили 440 боевиков "Хезболлах" и уничтожили более 2 000 целей.

"Наземная операция сопровождается десятками воздушных ударов, которые продолжаются сейчас по всему Ливану, в том числе в Бейруте. Вчера мы атаковали главный разведывательный штаб "Хезболлах" в центре города Дахия. Мы все еще проверяем результаты атаки и сообщим о них позже", - сказал он.

В своем посте в сети X ЦАХАЛ заявил, что обнаружил и ликвидировал 250-метровый туннель на юге Ливана, который, по его словам, "Хезболлах" намеревалась использовать для проникновения на израильскую территорию.

По имеющимся данным, израильские удары в субботу были нанесены по зданию, расположенному рядом с дорогой, ведущей к единственному международному аэропорту Ливана, а также по другому зданию, в котором ранее располагалась управляемая "Хезболлах" радиовещательная компания "Аль-Манар".

В своем заявлении "Хезболлах" утверждает, что успешно атаковала группу солдат ЦАХАЛ в районе поселения Манара на севере Израиля "большим ракетным залпом, попав в них точно".

ЦАХАЛ не сделал никаких заявлений по поводу этого предполагаемого нападения.

С начала войны с ХАМАС Израиль убил в Ливане несколько представителей группировки, а также большую часть высшего руководства базирующейся в Ливане "Хезболлах".

По меньшей мере 1400 ливанцев, включая гражданских лиц, медиков и боевиков "Хезболлах", были убиты, и 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома менее чем за две недели.

Поврежденные здания на месте израильского авиаудара в ливанской деревне Темнин, 5 октября 2024 года Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Израиль заявляет, что стремится оттеснить боевиков от границы, чтобы тысячи перемещенных израильтян смогли вернуться в свои дома.

Поддерживаемая Ираном "Хезболлах", самая мощная вооруженная сила в Ливане, начала обстреливать Израиль ракетами почти сразу после вторжения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года, назвав это демонстрацией поддержки палестинцев.

"Хезболлах" и израильские военные обмениваются огнем почти ежедневно.

На прошлой неделе Израиль начал так называемую ограниченную наземную операцию на юге Ливана после того, как в результате серии атак был убит многолетний лидер "Хезболлах" Хасан Насралла и другие высокопоставленные члены группировки.