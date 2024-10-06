СМИ Ливана: "Бейрут пережил самую жестокую за год ночь"

Израиль усилил бомбардировки севера Газы и юга Ливана. По данным палестинской стороны, в результате удара по мечети Газы погибли и ранены десятки людей.
По меньшей мере 26 человек, по данным палестинской стороны, погибли в результате израильского удара по мечети в секторе Газа, где укрывались перемещённые из других районов. Ещё 4 человека погибли в находящейся неподалёку школе, также превращённой в убежище.
Израиль заявил, что оба удара были направлены против боевиков ХАМАС, но доказательств пока не предоставил. По данным израильского минобороны, трое военных ЦАХАЛ получили тяжёлые ранения в ходе боевых действий в Газе.
По оценкам, до 300 000 человек остаются в сильно разрушенных северных районах сектора газа, в то время как около миллиона палестинцев бежали на юг.
Израиль усилил бомбардировки северной части Газы и южного Ливана в расширяющейся по региону войне с группировками ХАМАС и "Хезболлах".
Открыв новый фронт в Ливане против "Хезболлах", израильские войска в воскресенье провели более 30 бомбардировок различных кварталов Бейрута.
Свидетели утверждают, что было запущено не менее четырёх противобункерных ракет, которые используются для поражения бронированных или находящихся глубоко под землёй целей.