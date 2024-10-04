NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Из рабства в секторе Газа освободили похищенную 10 лет назад девушку-езидку

Женщина на могиле родственников езидов, убитых террористами ИГИЛ в Ираке
Женщина на могиле родственников езидов, убитых террористами ИГИЛ в Ираке Авторское право Farid Abdulwahed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Farid Abdulwahed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Террористы похитили Сидо в 2014 году, когда ей было 11 лет, и продали в рабство палестинцу из сектора Газа.

РЕКЛАМА

В ходе секретной операции при участии Израиля, США, Ирака, Иордании и международных активистов из плена в секторе Газа освобождена 21-летняя женщина, похищенная боевиками террористической группировки ИГИЛ в Ираке десять лет назад.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что тогда еще 11-летняя Фавзия Амин Сидо была похищена из семьи в 2014 году, когда боевики ИГИЛ нападали на общины езидов в Ираке и установили контроль над рядом районов, затем террористы продали ее жителю Газы, который в то время был членом группировки ИГИЛ в Ираке.

Министерство иностранных дел Ирака сообщило, что Сидо была освобождена благодаря совместным усилиям "при высоком уровне координации" с посольствами США в Багдаде и Аммане, а также иорданскими властями.

Более 5000 езидов убиты в Ираке и тысячи похищены в 2014 году в результате нападений ИГИЛ, в ООН признали эти действия геноцидом езидов.

Армия обороны Израиля сообщила, что Сидо освободили в ходе сложной операции, которая координировалась ЦАХАЛ и посольством США в Иерусалиме, а также "другими членами международного сообщества".

Один из них -канадский активист Стив Маман, "еврейский Шиндлер", который основал фонд The Liberation of Christian and Yazidi Children of Iraq, спас более 140 женщин и детей из плена и оказал финансовую помощь сотням беженцев.

В ЦАХАЛ сообщили, что "террорист, который удерживал" Сидо, был убит в ходе операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа, что позволило ей бежать в укрытие.

The Times of Israel сообщает, что девушка была затем освобождена после более чем четырех месяцев усилий, в ходе которых было предпринято несколько неудачных попыток из-за сложной ситуации с безопасностью, сложившейся в результате военного наступления Израиля в секторе Газа, сообщил агентству Reuters Сильван Синджари, глава администрации министра иностранных дел Ирака.

Госдепартамент США подтвердил участие американских сил в освобождении девушки.

Дэвид Саранга, директор Бюро цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Израил заявил: "В течение многих лет она находилась в плену у палестинца, члена ХАМАС и ИГИЛ. Ее история - напоминание о жестокости, с которой сталкиваются дети езидов, взятые в плен без права выбора".

Сидо воссоединилась со своей семьей на севере Ирака.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль нанёс удары по Бейруту. Цель атаки - преемник Насраллы (СМИ)

Израиль оценивает ущерб от иранской ракетной атаки

ЦАХАЛ: убит глава правительства сектора Газа

Израиль Ирак Геноцид Рабство Группировка «Исламское государство»