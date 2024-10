Из рабства в секторе Газа освободили похищенную 10 лет назад девушку-езидку

Террористы похитили Сидо в 2014 году, когда ей было 11 лет, и продали в рабство палестинцу из сектора Газа.

РЕКЛАМА

В ходе секретной операции при участии Израиля, США, Ирака, Иордании и международных активистов из плена в секторе Газа освобождена 21-летняя женщина, похищенная боевиками террористической группировки ИГИЛ в Ираке десять лет назад.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что тогда еще 11-летняя Фавзия Амин Сидо была похищена из семьи в 2014 году, когда боевики ИГИЛ нападали на общины езидов в Ираке и установили контроль над рядом районов, затем террористы продали ее жителю Газы, который в то время был членом группировки ИГИЛ в Ираке.

Министерство иностранных дел Ирака сообщило, что Сидо была освобождена благодаря совместным усилиям "при высоком уровне координации" с посольствами США в Багдаде и Аммане, а также иорданскими властями.

Более 5000 езидов убиты в Ираке и тысячи похищены в 2014 году в результате нападений ИГИЛ, в ООН признали эти действия геноцидом езидов.

Армия обороны Израиля сообщила, что Сидо освободили в ходе сложной операции, которая координировалась ЦАХАЛ и посольством США в Иерусалиме, а также "другими членами международного сообщества".

Один из них -канадский активист Стив Маман, "еврейский Шиндлер", который основал фонд The Liberation of Christian and Yazidi Children of Iraq, спас более 140 женщин и детей из плена и оказал финансовую помощь сотням беженцев.

В ЦАХАЛ сообщили, что "террорист, который удерживал" Сидо, был убит в ходе операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа, что позволило ей бежать в укрытие.

The Times of Israel сообщает, что девушка была затем освобождена после более чем четырех месяцев усилий, в ходе которых было предпринято несколько неудачных попыток из-за сложной ситуации с безопасностью, сложившейся в результате военного наступления Израиля в секторе Газа, сообщил агентству Reuters Сильван Синджари, глава администрации министра иностранных дел Ирака.

Госдепартамент США подтвердил участие американских сил в освобождении девушки.

Дэвид Саранга, директор Бюро цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Израил заявил: "В течение многих лет она находилась в плену у палестинца, члена ХАМАС и ИГИЛ. Ее история - напоминание о жестокости, с которой сталкиваются дети езидов, взятые в плен без права выбора".

Сидо воссоединилась со своей семьей на севере Ирака.