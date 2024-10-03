На климатическом саммите в Баку обсудили защиту водных ресурсов

By Euronews

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В преддверии COP29 на климатическом саммите в Баку предупредили, что экстремальные погодные явления могут усугубить продовольственный кризис.

Ураганы и повышение уровня моря мешают работе портов, что в свою очередь нарушает мировые цепочки поставок — в том числе продуктов питания и лекарств. По подсчетам аналитиков, каждый год из-за них есть риск потерять 73 миллиарда евро.

Помочь могут новые технологии и искусственный интеллект, считают участники Бакинской климатической недели.

"В мире 17 000 портов, и 30 миллионов человек работают непосредственно в них, так что это не просто импорт и экспорт. Жизни людей зависят от портов", — говорит Даршана Годалиядде из НКО Resilience4Ports.

"В Азербайджане начался обратный отсчет времени до COP29. Страна заявляет, что сконцентрируется на воде. Она хочет, чтобы сообщества объединялись и создавали центры знаний, обмениваясь информацией, которая приведет к разработке политики, защищающей водные бассейны", — передает из Баку корреспондент Euronews Кристина Йовановски.

Какие действия можно предпринять?

"Вот действия. Создание центра знаний, сотрудничество в рамках этого центра знаний, обсуждение политики, учитывающей интересы бассейна. И самое главное — сбор данных об этом водном бассейне", — считает Камала Хусейнли-Абишева из Water Focal Point.

Эта сельскохозяйственная НПО, которая входит в консультативный совет COP29, заявила, что понимает скептицизм критиков, утверждающих, что лишь ежегодные саммиты не приведут к реальным улучшениям в области охраны окружающей среды.

"Разговоров действительно много, но все эти разговоры приводят к изменениям на местах. Например, гражданское общество, исследователи, мы говорили об убытках и ущербе в течение 15 лет, но два года назад в Египте появился фонд для покрытия убытков и ущерба. Это заняло время, но теперь он есть. Поэтому я хочу сказать, что прогресс может быть медленным, но он все же происходит на саммитах COP, поэтому мы должны быть терпеливыми, но в то же время мы должны добиваться более быстрых изменений", — говорит директор CGIAR Climate Impact Platform Адити Мукхерджи.