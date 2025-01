Осенний призыв в армию РФ: сколько срочников в итоге окажутся в Украине?

By Sasha Vakulina

Правозащитники говорят, что по отношению к российским призывникам "широко применяется практика подлога документов".

Около 133 000 человек будут призваны на военную службу в России в рамках традиционной осенней призывной кампании, когда все мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не являющиеся резервистами и подлежащие военной службе, должны быть призваны на 12-месячный срок.

Этот осенний призыв, который начался во вторник и продлится до 31 декабря, является второй плановой призывной кампанией с тех пор, как максимальный возраст был увеличен с 27 до 30 лет.

Новые призывники проходят от одного до двух месяцев базовой подготовки, затем от трех до шести месяцев углубленной подготовки, после чего прибывают в свои части.

Согласно действующему законодательству, призывники не могут быть направлены на боевые действия с менее чем четырехмесячной подготовкой и не могут быть направлены за пределы России - следовательно, на войну в Украине.

Тем не менее, есть немало свидетельств того, что многие из них там оказываются.

Как российские призывники оказываются в Украине?

По закону призывники не могут быть направлены воевать за пределы России, но очень часто они оказываются по ту сторону границы, записываясь в профессиональную армию после призыва.

Российская общественная организация "Идите лесом" поддерживает людей, пытающихся избежать призыва, что часто приводит к подписанию контракта, даже не по своей воле.

Иван Чувиляев рассказал, что призывников все чаще заставляют подписывать контакты с российскими военными. "Солдат-срочник попадает в очень сложную ситуацию. По сути, у него нет вариантов не идти на контракт", - сказал Чувиляев в интервью Euronews.

Он пояснил, что поначалу солдат уговаривают аргументами вроде "все подписали, а ты еще нет, все получили деньги, а ты нет".

Если это не срабатывает, им обещают что-то вроде: "Если подпишешь, мы отправим тебя служить в безопасный регион где-нибудь на Урале, в Сибири или поближе к дому (а если не подпишешь, то поедешь в зону, куда призывников можно отправлять по закону".

Реклама службы по контракту в Санкт-Петербурге, 16 мая 2024 года. AP Photo/Dmitri Lovetsky

Но даже без контракта призывников могут отправить в незаконно аннексированный Крым или в российские Белгородскую, Курскую и Брянскую области, которые, по словам Чувиляева, ничуть не безопаснее временно оккупированных территорий в украинских Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, где продолжаются ожесточенные бои на местах.

"Наконец, главное - очень широко применяется практика подлога документов. Контракт подписывают за срочника - ставят крестик в графе "подпись". И узнает солдат об этом, когда получает на руки карточку банковскую и документы на довольствие", - пояснил Чувиляев.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил в понедельник, что в настоящее время ведомство не рассматривает возможность проведения очередной волны всеобщей мобилизации и вместо этого сосредоточилось на том, чтобы заставить российских военнослужащих подписать военные контракты.

На захваченных РФ территориях Украины также проводится принудительная мобилизация

В прошлом году в осенний призыв в России были включены жители оккупированных территорий Украины.

Украинский Центр национального сопротивления в сентябре 2023 года сообщил, что в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей были созданы так называемые "федеральные комиссариаты".

Кроме того, оккупационные администрации, назначенные Москвой, регулярно размещали в Telegram-каналах объявления, призывающие местное население, подлежащее призыву на военную службу, предоставить личные данные и копии удостоверений личности для "временной регистрации" и последующего призыва.

Euronews обратился в Центр национального сопротивления за комментарием относительно призывной кампании этого года на временно оккупированных территориях Украины, но на момент публикации ответа не получил.

Призывники в Курской области - ценный актив

Когда в начале августа Киев начал внезапное вторжение в Курскую область России, сотни российских призывников были взяты в плен.

Украинские власти заявили, что их захват на российской территории помогает "пополнить обменный фонд", то есть этих пленных можно обменять на украинских солдат, находящихся в российском плену.

Российские солдаты патрулируют границу в Курской области, 23 сентября 2024 года AP/Russian Defence Ministry Press Service

Именно это и произошло 14 сентября, когда Украина и Россия обменялись 103 военнопленными.

Для Кремля молодые российские солдаты представляют особую ценность, учитывая, что в обмен Москва отпустила 15 защитников Мариуполя и "Азовстали", которые провели в российском плену более двух лет. Москва очень неохотно идет на такие обмены, особенно из полка "Азов", члены которого отсутствовали на большинстве обменов военнопленными.

Сколько людей нужно Москве?

Президент России Владимир Путин до сих пор не объявлял очередной частичный мобилизационный призыв резервистов после своего решения о мобилизации 300 000 военнослужащих в конце сентября 2022 года в ответ на успешные контрнаступательные операции Украины.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War (ISW) заявил, что Россия, похоже, не располагает необходимыми людскими ресурсами, чтобы одновременно поддерживать масштаб и темп наступательных операций в Украине и оборонительных усилий в приграничных регионах России.

Реклама службы в армии РФ, Санкт-Петербург, 20 августа 2020 года AP Photo/Dmitri Lovetsky

Министерство обороны Великобритании цитирует российских чиновников, которые в 2023 году заявили, что минобороны РФ набирает по 1600 человек ежедневно. Однако в этом году, согласно открытым данным, этот показатель составляет около 1000 человек в день, то есть до 30 000 человек ежемесячно.

"Эти цифры сами по себе, вероятно, в некоторой степени завышены, но они показывают, что тактика, основанная на массовых волнах пехоты, требует от России постоянного пополнения сил фронта", - говорится вобновленных данных британской разведки.

В конце августа российские военные блогеры заявили, что правительство правительство РФ продолжает опираться на остатки регулярных вооруженных сил, мобилизованный персонал и обманутых добровольцев для продолжения российских наступательных операций в Украине.

Сколько это стоит?

В понедельник правительство России внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.

Согласно документу, российское правительство планирует потратить на национальную безопасность и оборону в 2025 году в общей сложности рекордную сумму в 17 трлн рублей, или около 40% всего бюджета. Увеличатся также расходы на содержание президента РФ Владимира Путина.

В частности, с 2025 по 2027 год бюджет ежегодно выделяет 136 миллионов евро на создание мобилизационного резерва в российских вооруженных силах.

Законопроект также предусматривает выделение в 2025 году около 388 млн евро на финансирование фонда "Защитники отечества", который оказывает поддержку российским ветеранам и их семьям.