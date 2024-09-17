Британская разведка: Россия потеряла 610 тысяч военнослужащих

Российские войска потеряли убитыми и ранеными не менее 610 тысяч человек, считают в британской разведке.

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Саша Вакулина, Euronews:

Россия вероятно потеряла более 610 тысяч человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения, сообщило Министерство обороны Великобритании в последней сводке разведданых.

Российские власти заявляли, что в 2023 году Минобороны набирало 1600 человек ежедневно. Однако в этом году, согласно официальным данным, этот показатель составляет около 1000 человек в день.

Сами по себе эти цифры, вероятно, в значительной степени завышены, но они показывают, что тактика, основанная на массовых волнах пехоты, требует от России постоянного пополнения сил на фронте, в том числе и в Курской области.

Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника украинской военной разведки, сообщает, что российские войска направили 38 000 человек для участия в боевых действиях в Курской области, включая штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины.

Российские войска недавно отвоевали территорию на занятом украинскими войсками участке, продвинувшись на север от Обуховки, к юго-востоку от Коренево. Украинские и российские войска продолжают продвигаться в Глушковском районе на фоне идущих боев.

Украинские войска недавно продвинулись к югу от Веселого, к юго-западу от Глушково, и к западу и северу от Медвежьего, к юго-востоку от Веселого, что привело их в непосредственную близость с Глушково, что угрожает разделить этот участок к югу от реки Сейм на две части.