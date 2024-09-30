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Эстония, Латвия, Литва и Польша хотят укрепить границу с Россией

ФИЛЕ - Литовские солдаты у польской границы в деревне Дирмишкес в Литве в пятницу, 26 апреля 2024 года.
ФИЛЕ - Литовские солдаты у польской границы в деревне Дирмишкес в Литве в пятницу, 26 апреля 2024 года. Авторское право Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Daniel Bellamy и AP
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Эстония, Латвия, Литва и Польша будут добиваться от ЕС финансирования для строительства сети бункеров, заграждений, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Белоруссией.

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Три балтийские страны, являющиеся членами НАТО, в январе объявили о создании "Балтийской линии обороны". Затем в мае Польша объявила об аналогичном проекте под названием "Восточный щит" с целью укрепления своих границ с российским эксклавом Калининградом и с Белоруссией.

"Необходимость создания (балтийской) линии обороны вытекает из ситуации с безопасностью и поддерживает новую концепцию передовой обороны НАТО", - сказал в своем заявлении министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добавив, что "чрезвычайно важно координировать наши действия с Польшей".

"В то же время он укрепляет безопасность Европейского союза и военную оборону его границ, поэтому мы ясно видим, что ЕС также мог бы оказать финансовую поддержку этому проекту", - сказал Певкур.

Министры обороны четырёх европейских стран, расположенных на восточном фланге НАТО, встретились в пятницу в юго-восточном латвийском городе Даугавпилс, чтобы обсудить финансирование проекта.

Они не уточнили, какой объём финансовой помощи будут запрашивать для проекта у Брюсселя, но отметили в совместном заявлении:

"Война России против Украины показала, что создание физических препятствий на открытой местности без естественного оборонительного прикрытия имеет первостепенное значение даже в технологически продвинутых военных действиях".

Министры заявили, что внешние угрозы на балтийско-польской границе растут, и наращивание укреплений вдоль границы с Россией и Белоруссией остаётся приоритетной задачей, способствующей выполнению общего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО.

Линия обороны не включает в себя береговые укрепления на Балтийском море, которое является общим для четырёх стран.

В Эстонии, самой маленькой из четырёх стран с населением 1,3 миллиона человек, создание пограничной линии обороны планируется в три этапа, начиная с 2025 года. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

В начале этого года официальные лица в Таллине заявили, что в ближайшие годы Эстония построит до 600 бункеров вдоль 333-километровой границы с Россией, стоимость которых оценивается в 60 миллионов евро. Однако проект, скорее всего, столкнется с трудностями и задержками, поскольку бункеры придется строить на частной земле.

Польша рассчитывает, что линия обороны будет введена в эксплуатацию в 2028 году и обойдется примерно в 2,3 миллиарда евро, в то время как стоимость строительства в Литве, как ожидается, достигнет 300 миллионов евро.

По словам представителей эстонского оборонного ведомства, в мирное время вдоль пограничных укреплений не будут устанавливаться мины, колючая проволока, противотанковые орудия и другие подобные устройства.

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