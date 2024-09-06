Маргрете Вестагер: "В Еврокомиссии нужны женщины"

Железная леди Еврокомисии, Маргрете Вестагер скоро покинет Брюссель, где 10 лет занималась вопросами конкуренции и политикой в сфере цифровых технологий. Уходящий вице-президент Еврокомисиии - гость нашей программы "Глобальный диалог".

Euronews: "Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре обнародует 27 кандидатов, которые могут стать следующими комиссарами. Судя по всему, в их числе - около десяти женщин. После голосования в июне в Европарламенте произошло самое большое процентное сокращение женского представительства с момента первых прямых выборов в 1979 году. Как вы смотрите на это и что сказали бы фон дер Ляйен?"

Магрете Вестагер: "Думаю, все это, к сожалению, свидетельствует о недостатке усилий в том, что касается равных возможностях и гендерного баланса. Урсула фон дер Ляйен сформулировала, на мой взгляд, совершенно законную задачу, сказав: "Дайте мне двух кандидатов, мужчину и женщину, и тогда я составлю свою комиссию. Так, чтобы в ней был гендерный баланс и чтобы люди обладали необходимыми компетенциями!"

Думаю, любой премьер-министр сказал бы: "Я собираю собственное правительство". А она просила всего двух человек на выбор. Очень жаль, что государства-члены не выполнили эту просьбу и не дали ей возможность создать лучшую из возможных комиссий, сделав ее гендерно сбалансированной. Ведь мы уже добивались прогресса на этом поприще. Мы, знаете ли, уже наглядно показали, что гендерно сбалансированная команда способна проделать беспрецедентную работу, мы показали это в рамках этого мандата под руководством Урсулы фон дер Ляйен"

Euronews: "Почему важно иметь больше женщин? Вы уже начали говорить на эту тему, уточните?"

Магрете Вестагер: "Ну, в первую очередь, это просто справедливость, и она в том, что представители обоих полов должны принимать участие в руководстве. Во-вторых, смотрите, в каком мы тяжелом положении, сколько кризисов вокруг, нам сегодня есть, с чем бороться. Кризис стоимости жизни, геополитика, экономическая безопасность.... Конечно, надо использовать таланты обеих половин населения, а не фокусироваться только на одной, мужской. Нужна палитра талантов, которые вы можете привлечь, а еще нужен разный жизненный опыт, отраженный в составе Комиссии. И вы должны показать детям: мол, вот, мальчики и девочки, вот так выглядит сегодняшнее лидерство. Мужчины и женщины руководят вместе!"

Конечно, надо использовать таланты обеих половин населения, а не фокусироваться только на одной, мужской. Нужна палитра талантов, которые вы можете привлечь, а еще нужен разный жизненный опыт, отраженный в составе Комиссии. И вы должны показать детям: мол, вот, мальчики и девочки, так выглядит сегодняшнее лидерство. Мужчины и женщины руководят вместе!". Маргрете Вестагер.

Euronews: "Если послушать новости сегодняшнего дня, то мы увидим - ультраправые поднимаются по всей Европе. Мы вновь наблюдали это в воскресенье в Германии с партией AfD. Вы опасаетесь, что увеличение числа кабминов с ультраправыми может полностью подорвать ваши усилия по регулированию технологий?"

Магрете Вестагер: "Хорошо, что в сложившейся ситуации у нас есть законодательство, и оно сильное. Это и Закон о цифровых рынках, позволяющий убедиться, что рынок открыт и справедлив, и Закон об услугах, он о том, чтобы сохранить в сфере услуг безопасность и одновременно свободу слова. Думаю, очень важно чтобы эти нормативы никуда не делись. Даже если правительство враждебно настроено к некоторым усилиям ЕС, то ничего не поделать - закон есть закон. Мы - союз, построенный на верховенстве закона. Поэтому, думаю, будет очень, очень трудно изменить взятый курс. Он в том, чтобы гарантировать: услуги - это действительно услуги, а не то, к чему вы пристрастились, что усложняет жизнь или что используется для подрыва демократии".

Euronews: "То есть вы не боитесь последствий для сектора технологий, если к власти начнут приходить ультраправые?"

Магрете Вестагер: "Только если им удастся изменить национальное законодательство. Потому что в Законе о цифровых услугах не говорится: вот это неправильно, а это правильно, это можно говорить, это нельзя. Закон о цифровых услугах прописывает рамки системы, с которыми вы уверены, что на местах те или иные услуги не нанесут вреда. Знаете, мы только что разбирались с платформой TikTok, которая представила сервис, который, по нашему мнению, мог быть вредным. В итоге в в Европе его не запустили. Таковы обязательства.

Но когда речь заходит об оценке того что считать вредным, например, поощрении терроризма, насилия, рецептах изготовления бомб, жестоком обращении с детьми, жестоком контенте, языке ненависти, то это должны оценивать государства-члены. И если страна отступит и скажет: "Да говорите, что хотите, о меньшинствах, подстрекайте людей к насилию!", то тогда, конечно, мы окажемся на неизведанной территории. Потому что в последнее десятилетие мы много добились, запретили язык ненависти, вовлекли меньшинства. Но, сделав это, государства-члены, конечно, могут пойти и в обратную сторону".

Euronews: "Многие из крупных антимонопольных постановлений, которые вы запустили в период с 2014 по 2019 год, были фактически отменены в суде. Мы знаем, что скоро будет вынесено окончательное решение по вашей апелляции по делу Apple. Наблюдатели считают, что вы стали играть менее заметную роль в период второго мандата. Как сами оцениваете сделанное и что вынесли из серии неудач?"

Магрете Вестагер: "Это очень разные ситуации. В целом мы выиграли большинство наших дел. Мы проиграли иски, связанные с некоторыми странами, которые, по нашему мнению, заключили соглашения с крупными компаниями, позволяя им платить меньше налогов. Одна из причин, по которой в первый срок у нас было гораздо больше таких дел, заключалась в том, что мы хотели посмотреть, как же суды станут оценивать этот вопрос. Вместо того чтобы действовать быстро, мы хотели посмотреть на реакцию суда. Параллельно с нашими исками о государственной помощи в сфере налогообложения некоторые страны изменили законодательство, чтобы предотвратить появление налоговых лазеек. Международное сообщество приняло меры, установив минимальную эффективную налоговую ставку в размере 15%. С ней налоги выплачиваются в тех странах, где реально генерируются доходы. Я считаю, что мы добились прогресса, хотя, конечно, для меня было бы лучше выиграть все дела. Но если мы посмотрим на антимонопольные иски, иски о картелях, то станет ясно, что в значительной степени суды согласны с нашим подходом".

Euronews: "Сейчас в Европе идут дебаты о правилах и политике в области конкуренции, о необходимости их пересмотра, изменения подхода. Считаете, что можно найти баланс между защитой европейского потребителя, с одной стороны, как вы это делали на протяжении многих лет, и укреплением европейской промышленности?"

Магрете Вестагер: "Ну, это во многом зависит от того, что вы имеете в виду, говоря об укреплении. Потому что, например, я вижу силу в том, чтобы иметь возможность выбрать другого поставщика, если ваш обычный вас подведет. Если один клиент подведет, у вас будут другие. Конкуренция дает выбор: у вас много поставщиков, которых можно менять, у вас есть доступ к рынку, где много компаний, к которым можно обратиться. Я считаю, что вы можете действительно быть конкурентоспособны на мировом рынке, когда тренируете свои конкурентные мускулы у себя дома, где вам тоже бросают вызов.

Я считаю, что вы можете действительно стать конкурентоспособными на мировом рынке, когда тренируете свои конкурентные мускулы дома, где вам тоже бросают вызов. Маргрете Вестагер.

Я думаю, что да, есть ряд вещей, которые можно сделать для укрепления бизнеса. Хорошим примером считаю трансграничные проекты, которые мы осуществляем. У нас есть иностранные водородные проекты, два в области аккумуляторов, два - в микроэлектронике, один в облачных технологиях, один в области здравоохранения. Общий объем инвестиций в передовые инновации составляет 100 миллиардов - столько же, сколько наш исследовательский проект «Горизонт», только в очень специфических секторах, в передовых инновациях. Это поможет европейским предприятиям выполнять то, что мы от них ждем. На мой взгляд, это очень хорошее использование государственного финансирования. Одновременно эта промышленная политика помогает рынку двигаться дальше, при этом не ограничивая конкуренцию. Важно не рассматривать эти две вещи как противоречия, а считать конкуренцию одним из аспектов, который действительно помогает промышленности выдерживать давление на мировом рынке".

Euronews: "Считаете, что правила в сфере конкуренции должны быть пересмотрены?"

Магрете Вестагер: "Трудно ответить в целом, потому что мы взяли существующие правила конкуренции и расширили сферу их применения - не только для выявления роста цен, но и для выявления отсутствия инноваций. Например, если две фармацевтические компании хотят слиться, есть риск, что большая компания закроет инновационный сектор меньшей, чтобы защитить свою прибыль, и в таких случаях мы, конечно, беспокоимся. Потому что потребители не получат преимуществ от инноваций в здравоохранении, они могут оказаться в проигрыше. Это старые правила, и мы продолжаем настаивать на их инновационном использовании. Я считаю это очень важным".

Euronews: "Положение о цифровых услугах требует от платформ удалять нелегальный контент. Но как быть с тем, что считается вредным? Я говорю о сексизме, дезинформации и языке вражды. Мы знаем, что в разных странах определения могут меняться. Что делать с подобным контентом?"

Магрете Вестагер: "Прежде всего очень важно понимать, что у нас всех - разные культуры, в том числе политические. В Дании, например, дискуссии между людьми намного жестче, чем в Швеции, где все очень вежливы. Такие культурные различия существуют между соседями.

Поэтому очень важно полагаться на систему контроля на национальном уровне. Когда речь идет о борьбе с вредоносным контентом, удобно иметь кодекс поведения, на который можно сослаться, иначе все становится сложно. Мы просим наладить управление этой проблемой. Так, чтобы на определенном этапе национальные суды могли бы сказать: "Это действительно вредный контент, вы должны с ним бороться". По этому вопросу ведут жаркие политические дебаты, иногда перегибают палку, но в целом это легитимная дискуссия".

Euronews: "Арест генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции... Мы знаем, что это не имеет отношения к ЕС. Не кажется ли вам, что правоохранительные меры против основателей технологических гигантов могут сработать только в том случае, если их лидеры несут личную ответственность? Я говорю об Илоне Маске".

Магрете Вестагер: "Для меня тут - два разных вопроса. У нас есть закон о конкуренции, закон об услугах, а есть уголовное право. Нужно очень хорошо подумать, хотите ли вы смешивать эти две сферы. Не считаю, что мы добьемся большей эффективности, если атакуем генерального директора определенной компании.

Я считаю очень важным то, что мы уже делаем, какие дела открываем, какие потенциальные штрафы можем наложить. Скорость наших действий и ресурсы, которые мы вкладываем, являются ключом к переменам, которых ждут граждане. Потому что им это обещали - и для них самих, и для их несовершеннолетних детей".

Euronews: "Подход ЕС к внедрению стандарта цифровых услуг был похож на подход администрации Байдена в США. Там приближаются выборы. Каков риск, если кандидат от демократов Камала Харрис проиграет кандидату от республиканцев Дональду Трампу? Не боитесь, что в случае победы Трампа этот подход в США будет обращен вспять и Европа и Америка пойдут разными путями?"

Магрете Вестагер: "Мне кажется, это очень сложно оценить. Смотрите, что говорит Камала Харрис в качестве кандидата в президенты. Она говорит:"Нам нужны доступные цены, нужно посмотреть на уровень рыночной концентрации, решить кризис стоимости жизни, который стал фактом, к сожалению, в Соединенных Штатах!"

Я думаю, что это очень обширная тема, ведь многие избиратели сталкиваются с подорожанием и не понимают, почему цены не снижаются так же быстро, как растут. Так что в определенной степени, я думаю, мы могли бы стать частью двухколейного движения, ведь честная конкуренция служит избирателю, в данном случае избирателю в роли потребителя. И это не совсем политический вопрос. Это решение повседневных проблем людей, которые живут в условиях ограниченного бюджета".

Euronews: "Поговорим об искусственном интеллекте. ЕС сосредоточился на регулировании в этой сфере. Но почему в ЕС нет чемпионов, когда речь идет об ИИ?"

Магрете Вестагер:"Ну, я не совсем согласна с вами. Мы много говорим о законе об искусственном интеллекте по уважительной причине, ведь он является первым в мире. Но у нас также есть, знаете ли, программа инвестиций в ИИ. Так что многие фонды, государственные и частные, направляют средства на инновации в этой области. Мы даем возможность небольшим компаниям использовать нашу гипермасштабную компьютерную систему. Их у нас сейчас десять, и они - самые современные. У нас есть, например, французская компания Mistral, которая абсолютно не уступает другим, есть множество компаний, которые разрабатывают ИИ для использования в своем оборудовании. Это может быть и медицинское оборудование, и автомобили, и всевозможные производственные машины. Поэтому я думаю, что европейский подход немного отличается от американского. Однако мы не только можем догнать их, но и определить повестку дня для использования ИИ. С ней люди смогут доверять технологиям, которые используются для их обслуживания, а не для контроля. На мой взгляд, это очень сильный и перспективный европейский подход".

Euronews:" Но в списке крупных ИИ-гигантов сегодня нет ни одной французской или итальянской компании. Как вы объясните этот факт?"

Магрете Вестагер: "Ну, во-первых, игра еще не закончена. Одна из вещей, которую надо сделать, дав европейским ИИ-компаниям равные с другими шансы - это обеспечить им доступ к капиталу. Без него вы не сможете масштабировать свой бизнес. Поэтому, конечно, мы также выступаем за увеличение объема частных и государственных инвестиций, с меньшим количеством препятствий, которые необходимо преодолеть, чтобы получить доступ к фондам - например, к "Терпеливому капиталу для неотложных нужд". И да, у нас есть неактивный пока капитал, который нуждается, я думаю, в поощрении государства, готового сказать: "Мы разделим с вами часть рисков по этим огромным инвестициям, и тогда все европейские таланты смогут получить справедливый шанс на участие в гонке за искусственный интеллект".

Euronews: "Маргрете Вестагер, скоро свет увидит новая Комиссия. Что вы посоветуете комиссару, который придет вам на смену?"

Я старалась не бояться и не слишком идти на поводу умных юристов вокруг меня, старалась настаивать на тех вещах, которые считала действительно важными: на рынке технология служит потребителям, а не наоборот; рынок должен быть открытым и конкурентным. Маргрете Вестагер.

Магрете Вестагер: "Вспоминаю свой старт. Я ведь не юрист по вопросам конкуренции, я экономист по образованию, и большую часть своей жизни проработала в политике. Я старалась не бояться и не слишком идти на поводу умных юристов вокруг меня, старалась настаивать на тех вещах, которые считала действительно важными: на рынке технология служит потребителям, а не наоборот; рынок должен быть открытым и конкурентным. Когда вы говорите на языке, который полностью понимаете сами, люди тоже могут его понять, и они поддержат вас в ваших усилиях, нацеленных на то, чтобы нас в нашей роли потребителей хорошо обслуживали на рынке".

Euronews: "Знаю, что этот вопрос вам задавали много раз за последние несколько месяцев, но постараюсь переформулировать его. Чего вы хотите после ухода из Комиссии? Каковы ваши желания?"

Магрете Вестагер: "Вы очень хорошо сформулировали, мне нравится. У нас очень строгие правила и нет открытых дверей. Есть двухлетнее ограничение, и оно полностью оправдано. Я верю, что мои европейские амбиции найдут свое применение. Да, я амбициозна и страстно хочу, чтобы у людей был широкие возможности в обществе, которое становится все более цифровым. Я думаю, что политика должна побудить Европу стать гораздо более вовлеченной в окружающий нас мир. Так что да, есть много вещей, над которыми я хотела бы поработать.Я с нетерпением жду этого".