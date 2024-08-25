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Во Франции задержан создатель Telegram Павел Дуров

Создатель Telegram Павел Дуров
Создатель Telegram Павел Дуров Авторское право Tatan Syuflana/AP
Авторское право Tatan Syuflana/AP
By Euronews
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Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Французские СМИ пишут, что он был объявлен в розыск из-за отсутствия модерации в Telegram и отказа сотрудничать с правоохранительными органами, что сделало его соучастником незаконной деятельности в этой соцсети.

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Создателя соцсети Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, сообщили французские телеканалы TF1 и BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сейчас 39-летний бизнесмен помещен под стражу.

Французская полиция считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram и отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, пишут французские СМИ.

Ордер на задержание был выдан на основании "предварительного расследования", детали которого не раскрываются.

В МИД России сообщили, что посольство РФ во Франции "предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации" с задержанием Дурова.

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