Во Франции задержан создатель Telegram Павел Дуров

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Французские СМИ пишут, что он был объявлен в розыск из-за отсутствия модерации в Telegram и отказа сотрудничать с правоохранительными органами, что сделало его соучастником незаконной деятельности в этой соцсети.
Создателя соцсети Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, сообщили французские телеканалы TF1 и BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сейчас 39-летний бизнесмен помещен под стражу.
Французская полиция считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram и отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, пишут французские СМИ.
Ордер на задержание был выдан на основании "предварительного расследования", детали которого не раскрываются.
В МИД России сообщили, что посольство РФ во Франции "предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации" с задержанием Дурова.