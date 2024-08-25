Во Франции задержан создатель Telegram Павел Дуров

By Euronews

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Французские СМИ пишут, что он был объявлен в розыск из-за отсутствия модерации в Telegram и отказа сотрудничать с правоохранительными органами, что сделало его соучастником незаконной деятельности в этой соцсети.