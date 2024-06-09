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Третий срок премьер-министра Индии Нарендра Моди

Нарендра Моди (справа) приведен к присяге в качестве премьер-министра Индии президентом Друпади Мурму (слева) в Раштрапати Бхаван в Нью-Дели, Индия, воскресенье, 9 июня 2024 года.
Нарендра Моди (справа) приведен к присяге в качестве премьер-министра Индии президентом Друпади Мурму (слева) в Раштрапати Бхаван в Нью-Дели, Индия, воскресенье, 9 июня 2024 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

73-летний Моди стал вторым после Джавахарлала Неру индийским премьер-министром, сохранившим власть на третий пятилетний срок.

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В воскресенье Нарендра Моди был приведен к присяге на третий срок подряд в качестве премьер-министра Индии, опираясь на своих партнеров по коалиции после того, как его партия не смогла получить парламентское большинство по итогам парламентских выборов.

Моди и члены его кабинета приняли присягу под руководством президента Друаупади Мурму в президентском дворце Раштрапати-Бхаван в Нью-Дели.

73-летний Моди стал вторым после Джавахарлала Неру премьер-министром Индии, сохранившим власть на третий пятилетний срок.

Его индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната Парти", одержавшая победу с большим отрывом в 2014 и 2019 годах, не смогла получить большинство голосов для самостоятельного управления страной на последних национальных выборах. Однако коалиция Моди "Национальный демократический альянс" получила достаточно мест, чтобы сформировать правительство с ним во главе.

Это первый случай, когда BJP при Моди понадобилась поддержка региональных союзников для формирования правительства после десятилетия владения большинством в парламенте.

Окончательные результаты выборов, опубликованные в среду, показали, что BJP получила 240 мест, что значительно ниже 272 мест, необходимых для большинства. Вместе партии, входящие в коалицию NDA, получили 293 места в нижней палате парламента, состоящей из 543 членов.

Коалиционное правительство Моди теперь во многом зависит от двух ключевых региональных союзников - Партии Телугу Десам в южном штате Андхра-Прадеш и Джаната Дал (Объединенная) в восточном штате Бихар - чтобы остаться у власти.

Между тем, политический соперник Моди, альянс INDIA, возглавляемый возрождающейся партией "Конгресс", оказал более сильную, чем ожидалось, борьбу, удвоив свои силы по сравнению с прошлыми выборами и получив 232 места.

Будучи убежденным индуистским националистом, премьер-министр считается защитником индуистского большинства страны, составляющего 80 % 1,4-миллиардного населения Индии. Его сторонники ставят ему в заслугу быстрый экономический рост и повышение авторитета Индии на мировом рынке с момента прихода к власти.

Но критики утверждают, что он также подорвал демократию и статус Индии как светской страны: индуистские националисты нападают на меньшинства страны, особенно на мусульман, и сокращают пространство для инакомыслия и свободных СМИ. Его политические оппоненты ставят под сомнение экономические показатели его правительства, указывая на высокий уровень безработицы и растущее неравенство, несмотря на высокие темпы роста.

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