"Покупайте американское!"Джей Ди Вэнс призвал Индию наращивать поставки из США

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Покупать больше у Америки - с таким посланием от Белого Дома приехал в Индию вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он назвал сферами сотрудничества двух стран оборону, торговлю и технологии, призвав индийских партнеров снижать торговые барьеры и активизировать импорт из США, в том числе вооружения и энергоносителей.

По итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Вэнс назвал его "жестким" переговорщиком, отметив, что им удалось утвердить основы будущего торгового соглашения. Интерес к сделке со стороны Нью-Дели не случаен. США - их главный торговый партнер, страны намерены довести объем двусторонней торговли до 500 млрд долларов к 2030 году.

Индия спешит со сделкой на фоне тарифных угроз со стороны президента Трампа. Белый дом анонсировал 2 апреля 26-процентные пошлины в отношении индийских поставщиков, но затем объявил паузу в 90 дней. Пошлины США особенно затрагивают такие статьи индийского экспорта, как агропродукция, бакалея, медоборудование , высокотехнологичное машиностроение и ювелирные украшения.

В ходе визита в Индию Вэнс заявил, что именно партнерство США и Индии сыграет ключевую роль в определении облика этого столетия. "Если Индия и Соединенные Штаты будут успешно сотрудничать, мы увидим процветающий и мирный XXI век, - заметил он. - Считаю, что если мы не сможем успешно работать вместе, XXI век может стать очень темным временем для всего человечества".