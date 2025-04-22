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"Покупайте американское!"Джей Ди Вэнс призвал Индию наращивать поставки из США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс беседует с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время встречи в Нью-Дели, Индия, понедельник, 21 апреля 2025 года.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс беседует с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время встречи в Нью-Дели, Индия, понедельник, 21 апреля 2025 года. Авторское право AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Kieran GuilbertAP
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Вице-президент США провел переговоры с индийским руководством, призвав Нью-Дели активнее покупать американское, сотрудничать и так избежать "темных времен".

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Покупать больше у Америки - с таким посланием от Белого Дома приехал в Индию вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он назвал сферами сотрудничества двух стран оборону, торговлю и технологии, призвав индийских партнеров снижать торговые барьеры и активизировать импорт из США, в том числе вооружения и энергоносителей.

По итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Вэнс назвал его "жестким" переговорщиком, отметив, что им удалось утвердить основы будущего торгового соглашения. Интерес к сделке со стороны Нью-Дели не случаен. США - их главный торговый партнер, страны намерены довести объем двусторонней торговли до 500 млрд долларов к 2030 году.

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В ходе визита в Индию Вэнс заявил, что именно партнерство США и Индии сыграет ключевую роль в определении облика этого столетия. "Если Индия и Соединенные Штаты будут успешно сотрудничать, мы увидим процветающий и мирный XXI век, - заметил он. - Считаю, что если мы не сможем успешно работать вместе, XXI век может стать очень темным временем для всего человечества".

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