By Ilaria Federico

10 декабря отмечается исторический момент: в этот день исполняется 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека - основополагающего документа, ознаменовавшего собой поворотный момент мировой истории. Что же представляет собой этот договор, и так ли он важен, как прежде?

РЕКЛАМА

В декабре 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Этот документ считается самым фундаментальным международным соглашением о правах человека. Он заложил основы важнейших стандартов в области гуманитарной области в послевоенном мире.

Хью Уильямсон, Human Rights Watch:

- Суть Декларации заключается в том, что все люди равны и от рождения наделены правами человека. Они неоспоримы и универсальны. Этот документ заложил основу для многих соглашений по правам человека.

По мнению опрошенных нами экспертов, этот документ остается чрезвычайно актуальным и сегодня.

Эрика Харпер, руководитель отдела научных исследований и политики Женевской академии международного гуманитарного права и прав человека:

- Я думаю, что это далеко не символический документ, хотя бы потому, что Декларация заложила основу для последующих действий. А это был целый ряд договоров по правам человека по широкому кругу вопросов, от прав детей до предпринимательской деятельности инвалидов, гендерной дискриминации. Эти нормы вошли в нашу повседневную жизнь.

Несмотря на наличие этого основополагающего документа, идеального примера соблюдения основных прав человека не существует. Возьмем, к примеру, Европу.

Сесилия Марсела Байиет, независимый эксперт ООН по правам человека:

-Во Всеобщей декларации прав человека прописано право на убежище, право на выезд и возвращение в свою страну. А в Европе существует множество ограничений на передвижение людей. И эти ограничения приводят не только к процедурным нарушениям, но и к нарушениям права на жизнь и даже к бесчеловечному обращению.

По данным неправительственной организации Amnesty International, которая занимается защитой прав человека в 150 странах мира по-прежнему сохраняется тревожная ситуация. Но как мы можем обеспечить большее уважение к правам человека?

Жан-Клод Самуйе, президент Amnesty International во Франции:

- Во Всеобщей декларации прав человека 30 основных свобод имеют одинаковый вес и значение. Но, возможно, есть одно право, которое позволяет нам претендовать на все остальные, и это - свобода выражения мнений. Мы должны быть очень, очень бдительны в отношении права на выражение мнения, права на проведение демонстраций, права на объединение, потому что эти права позволяют нам отстаивать все остальные.