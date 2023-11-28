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Срочная новость. ЦАХАЛ: ещё 12 заложников освобождены

Боевики ХАМАС передали сотрудникам МККК освобождённых заложников, Рафах, 28 ноября 2023 года.
Боевики ХАМАС передали сотрудникам МККК освобождённых заложников, Рафах, 28 ноября 2023 года. Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Alexander KazakevichEuronews
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В число переданных Красному Кресту заложников входят 10 израильтян и два иностранца, сообщили в ЦАХАЛ, добавив, что освобождённые заложники направляются в сторону израильской территории.

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Десять израильских заложников и двое иностранцев были переданы Красному Кресту на пятый день перемирия в Газе, сообщил ЦАХАЛ. 

Позже военные подтвердили, что освобождённые из плена уже находятся на израильской территории, их сопровождают спецназ и сотрудники службы безопасности "Шин-Бет".

В предыдущих случаях заложников доставляли в больницы авиацией из граничащего с Египтом и сектором Газа Керем-Шалома.

Офис премьер-министра Нетаньяху уточнил, что в списке освобождённых – 9 пожилых израильтянок, 1 девочка-подросток, а также 2 гражданина Таиланда. 

Некоторые из израильтян обладают двойным гражданством.

"Наши команды успешно содействовали освобождению и передаче 12 заложников, удерживаемых в Газе. Мы смогли провести эту операцию благодаря нашей нейтральной посреднической роли", – говорится в заявлении МККК на платформе X.

Как пишет The Times of Israel, наряду с боевиками ХАМАС, сопровождавшими заложников к месту передачи, были вооруженные члены террористической группировки "Исламский джихад".

Таким образом, общее число заложников, освобожденных палестинскими боевиками с прошлой пятницы составило 81 человек, включая 60 израильтян. Все они – женщины и дети.

В течение дня ХАМАС и Израиль обвиняли друг друга в нарушении перемирия, что, по всей видимости, не помешало пятому раунду обмена.

Представитель МИД Катара заявил, что ещё 30 палестинских заключенных, среди которых 15 женщин и 15 несовершеннолетних, были выпущены во вторник вечером из израильских тюрем.

Ранее сообщалось, что почти сотня освобождённых ко вторнику палестинцев содержалась под стражей без предъявления обвинений.

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