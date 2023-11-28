В число переданных Красному Кресту заложников входят 10 израильтян и два иностранца, сообщили в ЦАХАЛ, добавив, что освобождённые заложники направляются в сторону израильской территории.

РЕКЛАМА

Десять израильских заложников и двое иностранцев были переданы Красному Кресту на пятый день перемирия в Газе, сообщил ЦАХАЛ.

Позже военные подтвердили, что освобождённые из плена уже находятся на израильской территории, их сопровождают спецназ и сотрудники службы безопасности "Шин-Бет".

В предыдущих случаях заложников доставляли в больницы авиацией из граничащего с Египтом и сектором Газа Керем-Шалома.

Офис премьер-министра Нетаньяху уточнил, что в списке освобождённых – 9 пожилых израильтянок, 1 девочка-подросток, а также 2 гражданина Таиланда.

Некоторые из израильтян обладают двойным гражданством.

"Наши команды успешно содействовали освобождению и передаче 12 заложников, удерживаемых в Газе. Мы смогли провести эту операцию благодаря нашей нейтральной посреднической роли", – говорится в заявлении МККК на платформе X.

Как пишет The Times of Israel, наряду с боевиками ХАМАС, сопровождавшими заложников к месту передачи, были вооруженные члены террористической группировки "Исламский джихад".

Таким образом, общее число заложников, освобожденных палестинскими боевиками с прошлой пятницы составило 81 человек, включая 60 израильтян. Все они – женщины и дети.

В течение дня ХАМАС и Израиль обвиняли друг друга в нарушении перемирия, что, по всей видимости, не помешало пятому раунду обмена.

Представитель МИД Катара заявил, что ещё 30 палестинских заключенных, среди которых 15 женщин и 15 несовершеннолетних, были выпущены во вторник вечером из израильских тюрем.

Ранее сообщалось, что почти сотня освобождённых ко вторнику палестинцев содержалась под стражей без предъявления обвинений.