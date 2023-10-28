В Иране умерла девочка-подросток, потерявшая сознание в метро

By Euronews

Правозащитники утверждают, что 16-летнюю Армиту Гераванд избила полиция нравов, так как она отказалась надеть хиджаб.

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В Тегеране умерла девочка-подросток, которая несколько недель назад при странных обстоятельствах потеряла сознание в метро, когда была без хиджаба. С тех пор 16-летняя Армита Гераванд лежала в коме, ранее врачи диагностировали у нее смерть головного мозга.

Международные правозащитники считают, что девушку избила полиция нравов в вагоне метро после того, как она отказалась надеть хиджаб. Официальные власти утверждают, что она потеряла сознание из-за резкого падения кровяного давления.

Инцидент произошел чуть более чем через год после смерти 22-летней Махсы Амини: она умерла после задержания полицией нравов, которая посчитала, что девушка неправильно носила хиджаб. Тогда её гибель вызвала в Иране многотысячные протесты, которые закончились репрессиями и гибелью сотен людей.