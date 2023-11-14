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ЕС реализует масштабный план по борьбе с диабетом

По данным Международной диабетической федерации, каждый десятый житель планеты болен диабетом
По данным Международной диабетической федерации, каждый десятый житель планеты болен диабетом Авторское право AP/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
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Число больных диабетом жителей ЕС удвоилось за последнее десятилетие. Сегодня их насчитывается 32 миллиона человек. Еврокомиссия приступила к реализации плана борьбы и профилактики заболевания, который обойдётся в 53 миллиона евро.

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Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. По этому случаю международные организации здравоохранения напоминают об опасности этой болезни и важности профилактических мер.

Каждый десятый житель планеты болен диабетом. В Евросоюзе с ним живут свыше 32 миллионов человек (эта цифра удвоилась за последнее десятилетие). Еврокомиссия приступила к реализации борьбы и профилактики заболевания, который обойдётся в 53 миллиона евро.

Недавнее исследование британских учёных показало: в группе риска находятся люди даже с чуть более высоким уровнем глюкозы в крови.

Сотрудники Лондонской школы медицины проанализировали данные 420 тысяч пациентов, следя за изменением их показателей в течение 15 лет. Они обнаружили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний высок не только у людей с предиабетом, как было принято считать ранее, но и с умеренно повышенным уровнем сахара в крови.

Также врачи напоминают, что в целом женщины реже проходят соответствующую диагностику, чем мужчины, а значит вовремя не получают профилактических препаратов.

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